Додано: Нед 20 гру, 2020 19:27

vladus17 написав: Andrey_Gold написав: Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.

Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю? Если бы один из способов не сработал , не возникло бы сомнений и тд.Мне больше не постить про фальшивки ? Я так понимаю?

У золотых жуков пригорает, не обращайте внимание. У золотых жуков пригорает, не обращайте внимание.

О, повылазили все участники вбросов.Только джаббы не хватаетДа постите всё что вам угодно. Лично мне пофиг, так как я с укр.банками и барыгами из подворотни дел не имею.Тут как-то vladus17 на 2-х стр. навыкладывал фото каких-то золотых муляжей, типа подделки. А затем предлагал что-то там у него купить. Чудак человек. Да кто к нему после всего этого будет обращаться? Кто будет обращаться в ваш банк, насмотревшись всего этого?Ведь гарантию на подлинность золота может дать только:1. Аффинажная компания.2. Официальные дилеры, которых в Украине нет.3. Банк, который работает по прямым договорам с 2-мя первыми.Всё. Остальные никому ничего дать не могут, так как они при проверке вторичных слитков, как правило, даже не вскрывают упаковку. А без этого все эти спектрометры работают НЕ КОРРЕКТНО.Человек посмотрит на ваши фото и пошлет всё это золото подальше.Купит жене шубу, а может авто, а может на недвигу глаз положит, или на кусок земли....И масла на вашей булочке уже станет меньше.Если вы этого не поняли, то трудитесь дальше.