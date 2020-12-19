|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 20 гру, 2020 20:07
vladus17 написав:
Кстати как говорится Волка боятся - в лес не ходить. Все можно проверить и перепроверить и не попасть на фальш. Лично я могу определить на глазок хороший слиток от плохого, НО всеравно проверяю и другими методами. Кому интересно, гуглите в интернете. ПС.Резать не обязательно.
Я бы даже при покупке у банка проверял.
Кстати почему все так боятся повредить упаковку и достать слиток? Мне не раз жаловались что на упаковке царапинка или угол на милиметр загнутый. Я думаю йо-ма-йо люди вы золото покупаете или кусок пластика? Мне кажется это важнейшая ошибка при покупке слитка. Все глаза на УПАКОВКУ.
Мне коллега недавно рассказал что в кислоту прямо в кассе бросали. Все забыли про один 100%й метод проверки слитков. Почему не пишу? Кроме нас с Вами форум читают и другие.
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
-
Andrey_Gold
-
-
- Повідомлень: 978
- З нами з: 16.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 гру, 2020 20:36
Andrey_Gold написав:
Мне коллега недавно рассказал что в кислоту прямо в кассе бросали. Все забыли про один 100%й метод проверки слитков. Почему не пишу? Кроме нас с Вами форум читают и другие.
Написал в ЛС.
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1712
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор