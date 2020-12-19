RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2223222422252226
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:07

  vladus17 написав:Кстати как говорится Волка боятся - в лес не ходить. Все можно проверить и перепроверить и не попасть на фальш. Лично я могу определить на глазок хороший слиток от плохого, НО всеравно проверяю и другими методами. Кому интересно, гуглите в интернете. ПС.Резать не обязательно.

Я бы даже при покупке у банка проверял.
Кстати почему все так боятся повредить упаковку и достать слиток? Мне не раз жаловались что на упаковке царапинка или угол на милиметр загнутый. Я думаю йо-ма-йо люди вы золото покупаете или кусок пластика? Мне кажется это важнейшая ошибка при покупке слитка. Все глаза на УПАКОВКУ.

Мне коллега недавно рассказал что в кислоту прямо в кассе бросали. Все забыли про один 100%й метод проверки слитков. Почему не пишу? Кроме нас с Вами форум читают и другие.
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
Andrey_Gold
 
Повідомлень: 978
З нами з: 16.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:36

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Andrey_Gold написав:Мне коллега недавно рассказал что в кислоту прямо в кассе бросали. Все забыли про один 100%й метод проверки слитков. Почему не пишу? Кроме нас с Вами форум читают и другие.
Написал в ЛС.
Life is good.
vladus17
 
Повідомлень: 1712
З нами з: 21.03.14
Подякував: 128 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2223222422252226
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.