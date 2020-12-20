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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2223222422252226 Додано: Нед 20 гру, 2020 20:07 vladus17 написав: Кстати как говорится Волка боятся - в лес не ходить. Все можно проверить и перепроверить и не попасть на фальш. Лично я могу определить на глазок хороший слиток от плохого, НО всеравно проверяю и другими методами. Кому интересно, гуглите в интернете. ПС.Резать не обязательно.



Я бы даже при покупке у банка проверял.

Кстати почему все так боятся повредить упаковку и достать слиток? Мне не раз жаловались что на упаковке царапинка или угол на милиметр загнутый. Я думаю йо-ма-йо люди вы золото покупаете или кусок пластика? Мне кажется это важнейшая ошибка при покупке слитка. Все глаза на УПАКОВКУ. Кстати как говорится Волка боятся - в лес не ходить. Все можно проверить и перепроверить и не попасть на фальш. Лично я могу определить на глазок хороший слиток от плохого, НО всеравно проверяю и другими методами. Кому интересно, гуглите в интернете. ПС.Резать не обязательно.Я бы даже при покупке у банка проверял.Кстати почему все так боятся повредить упаковку и достать слиток? Мне не раз жаловались что на упаковке царапинка или угол на милиметр загнутый. Я думаю йо-ма-йо люди вы золото покупаете или кусок пластика? Мне кажется это важнейшая ошибка при покупке слитка. Все глаза на УПАКОВКУ.

Мне коллега недавно рассказал что в кислоту прямо в кассе бросали. Все забыли про один 100%й метод проверки слитков. Почему не пишу? Кроме нас с Вами форум читают и другие. Мне коллега недавно рассказал что в кислоту прямо в кассе бросали. Все забыли про один 100%й метод проверки слитков. Почему не пишу? Кроме нас с Вами форум читают и другие. [b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле. Andrey_Gold Повідомлень: 978 З нами з: 16.09.09 Подякував: 2 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 21:08 Andrey_Gold написав: Так я же официально имею контракт - наверное тот самый Диллер По всему остальному - скажу так. Спектрограф вольфрам не определяет я с Вами, с Вашего позволения, не буду общаться извините за метафору но «разговор глухого с немым» Так я же официально имею контракт - наверное тот самый ДиллерПо всему остальному - скажу так. Спектрограф вольфрам не определяетя с Вами, с Вашего позволения, не буду общаться извините за метафору но «разговор глухого с немым»

Не знаю кто из нас глухой, а кто немой, но про вольфрам я не сказал вам ни слова. А принцип работы спектромерта а знаю довольно неплохо.

А Спектрограф, который вы озвучили, служит вообще-то для других целей.

Да и какой вы дилер, если торгуете слитками, побывавшими в чужих руках?

Дилер продает слитки, на который даже муха не сидела....

И нумерация на них как на новых банкнотах Не знаю кто из нас глухой, а кто немой, но про вольфрам я не сказал вам ни слова. А принцип работы спектромерта а знаю довольно неплохо.А Спектрограф, который вы озвучили, служит вообще-то для других целей.Да и какой вы дилер, если торгуете слитками, побывавшими в чужих руках?Дилер продает слитки, на который даже муха не сидела....И нумерация на них как на новых банкнотах наблюдательный

Повідомлень: 3758 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 21:13 Andrey_Gold написав: Странно Вы себя ведёте...так Вам скажу. Странно Вы себя ведёте...так Вам скажу.

Думаю что люди, зарабатывающие на золоте, должны более аккуратно о нём писать.

Золото, товар пугливый. Если регулярно постить что вокруг одно золотое фуфло,

то можно остаться с бубликом в кармане. Этим грешат забугорные СМИ, которые по заказу амер. банков периодически печатают подобный новости, дабы снизить к золоту интерес. Ибо инвесторам нужно сидеть не в золоте, а в акциях, или в облигациях, или тупо тратить деньги и поднимать экономику.

Ну а вам это зачем?



Хотя можете и не отвечать. Мне всё равно... Думаю что люди, зарабатывающие на золоте, должны более аккуратно о нём писать.Золото, товар пугливый. Если регулярно постить что вокруг одно золотое фуфло,то можно остаться с бубликом в кармане. Этим грешат забугорные СМИ, которые по заказу амер. банков периодически печатают подобный новости, дабы снизить к золоту интерес. Ибо инвесторам нужно сидеть не в золоте, а в акциях, или в облигациях, или тупо тратить деньги и поднимать экономику.Ну а вам это зачем?Хотя можете и не отвечать. Мне всё равно... наблюдательный

Повідомлень: 3758 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 21:33 Так не стоит бояться, и так реагировать. Банкноты тоже фальшивыми бывают, никто же ими не перестает изза этого пользоваться.

Кстати заметил сейчас все на безнал конкретно перешли. Может и на ,,цыфровое золото,, скоро перейдут. А оно кстати нехило подорожало за последнее время! Life is good. vladus17 Повідомлень: 1712 З нами з: 21.03.14 Подякував: 128 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 22:29 vladus17 написав: Так не стоит бояться, и так реагировать. Банкноты тоже фальшивыми бывают, никто же ими не перестает изза этого пользоваться.

Так не стоит бояться, и так реагировать. Банкноты тоже фальшивыми бывают, никто же ими не перестает изза этого пользоваться.

1. Я уже выше писал что не пользуюсь услугами укр.банков, и услугами вашего брата. Поэтому мне все равно. Просто хотел понять вашу логику. Но, честно говоря, я её так и не понял.

2.Надеюсь что разницу между фальшивой долларовой соткой, и фальшивой унцовкой за $1850 вы понимаете... 1. Я уже выше писал что не пользуюсь услугами укр.банков, и услугами вашего брата. Поэтому мне все равно. Просто хотел понять вашу логику. Но, честно говоря, я её так и не понял.2.Надеюсь что разницу между фальшивой долларовой соткой, и фальшивой унцовкой за $1850 вы понимаете... наблюдательный

Повідомлень: 3758 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 01:38 vladus17 написав:

Кстати почему все так боятся повредить упаковку и достать слиток? Мне не раз жаловались что на упаковке царапинка или угол на милиметр загнутый. Я думаю йо-ма-йо люди вы золото покупаете или кусок пластика? Мне кажется это важнейшая ошибка при покупке слитка. Все глаза на УПАКОВКУ. Кстати почему все так боятся повредить упаковку и достать слиток? Мне не раз жаловались что на упаковке царапинка или угол на милиметр загнутый. Я думаю йо-ма-йо люди вы золото покупаете или кусок пластика? Мне кажется это важнейшая ошибка при покупке слитка. Все глаза на УПАКОВКУ.



Не было бы столько внимания на упаковку если бы в банках при сдаче им не придирались к этой самой упаковке...

Ну а вообще это конечно идиотизм устраивать фетиш вокруг упаковок. Не было бы столько внимания на упаковку если бы в банках при сдаче им не придирались к этой самой упаковке...Ну а вообще это конечно идиотизм устраивать фетиш вокруг упаковок. Alex2007 1

Повідомлень: 2654 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1279 раз. Подякували: 1113 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2223222422252226 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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