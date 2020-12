Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2224222522262227> Додано: Нед 20 гру, 2020 20:07 vladus17 написав: Кстати как говорится Волка боятся - в лес не ходить. Все можно проверить и перепроверить и не попасть на фальш. Лично я могу определить на глазок хороший слиток от плохого, НО всеравно проверяю и другими методами. Кому интересно, гуглите в интернете. ПС.Резать не обязательно.



Я бы даже при покупке у банка проверял.

Кстати почему все так боятся повредить упаковку и достать слиток? Мне не раз жаловались что на упаковке царапинка или угол на милиметр загнутый. Я думаю йо-ма-йо люди вы золото покупаете или кусок пластика? Мне кажется это важнейшая ошибка при покупке слитка. Все глаза на УПАКОВКУ. Кстати как говорится Волка боятся - в лес не ходить. Все можно проверить и перепроверить и не попасть на фальш. Лично я могу определить на глазок хороший слиток от плохого, НО всеравно проверяю и другими методами. Кому интересно, гуглите в интернете. ПС.Резать не обязательно.Я бы даже при покупке у банка проверял.Кстати почему все так боятся повредить упаковку и достать слиток? Мне не раз жаловались что на упаковке царапинка или угол на милиметр загнутый. Я думаю йо-ма-йо люди вы золото покупаете или кусок пластика? Мне кажется это важнейшая ошибка при покупке слитка. Все глаза на УПАКОВКУ.

Мне коллега недавно рассказал что в кислоту прямо в кассе бросали. Все забыли про один 100%й метод проверки слитков. Почему не пишу? Кроме нас с Вами форум читают и другие. Мне коллега недавно рассказал что в кислоту прямо в кассе бросали. Все забыли про один 100%й метод проверки слитков. Почему не пишу? Кроме нас с Вами форум читают и другие. [b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле. Andrey_Gold Повідомлень: 978 З нами з: 16.09.09 Подякував: 2 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 21:08 Andrey_Gold написав: Так я же официально имею контракт - наверное тот самый Диллер По всему остальному - скажу так. Спектрограф вольфрам не определяет я с Вами, с Вашего позволения, не буду общаться извините за метафору но «разговор глухого с немым» Так я же официально имею контракт - наверное тот самый ДиллерПо всему остальному - скажу так. Спектрограф вольфрам не определяетя с Вами, с Вашего позволения, не буду общаться извините за метафору но «разговор глухого с немым»

Не знаю кто из нас глухой, а кто немой, но про вольфрам я не сказал вам ни слова. А принцип работы спектромерта а знаю довольно неплохо.

А Спектрограф, который вы озвучили, служит вообще-то для других целей.

Да и какой вы дилер, если торгуете слитками, побывавшими в чужих руках?

Дилер продает слитки, на который даже муха не сидела....

И нумерация на них как на новых банкнотах Не знаю кто из нас глухой, а кто немой, но про вольфрам я не сказал вам ни слова. А принцип работы спектромерта а знаю довольно неплохо.А Спектрограф, который вы озвучили, служит вообще-то для других целей.Да и какой вы дилер, если торгуете слитками, побывавшими в чужих руках?Дилер продает слитки, на который даже муха не сидела....И нумерация на них как на новых банкнотах наблюдательный

Повідомлень: 3760 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 21:13 Andrey_Gold написав: Странно Вы себя ведёте...так Вам скажу. Странно Вы себя ведёте...так Вам скажу.

Думаю что люди, зарабатывающие на золоте, должны более аккуратно о нём писать.

Золото, товар пугливый. Если регулярно постить что вокруг одно золотое фуфло,

то можно остаться с бубликом в кармане. Этим грешат забугорные СМИ, которые по заказу амер. банков периодически печатают подобный новости, дабы снизить к золоту интерес. Ибо инвесторам нужно сидеть не в золоте, а в акциях, или в облигациях, или тупо тратить деньги и поднимать экономику.

Ну а вам это зачем?



Хотя можете и не отвечать. Мне всё равно... Думаю что люди, зарабатывающие на золоте, должны более аккуратно о нём писать.Золото, товар пугливый. Если регулярно постить что вокруг одно золотое фуфло,то можно остаться с бубликом в кармане. Этим грешат забугорные СМИ, которые по заказу амер. банков периодически печатают подобный новости, дабы снизить к золоту интерес. Ибо инвесторам нужно сидеть не в золоте, а в акциях, или в облигациях, или тупо тратить деньги и поднимать экономику.Ну а вам это зачем?Хотя можете и не отвечать. Мне всё равно... наблюдательный

Повідомлень: 3760 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 21:33 Так не стоит бояться, и так реагировать. Банкноты тоже фальшивыми бывают, никто же ими не перестает изза этого пользоваться.

Кстати заметил сейчас все на безнал конкретно перешли. Может и на ,,цыфровое золото,, скоро перейдут. А оно кстати нехило подорожало за последнее время! Life is good. vladus17 Повідомлень: 1716 З нами з: 21.03.14 Подякував: 128 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 22:29 vladus17 написав: Так не стоит бояться, и так реагировать. Банкноты тоже фальшивыми бывают, никто же ими не перестает изза этого пользоваться.

Так не стоит бояться, и так реагировать. Банкноты тоже фальшивыми бывают, никто же ими не перестает изза этого пользоваться.

1. Я уже выше писал что не пользуюсь услугами укр.банков, и услугами вашего брата. Поэтому мне все равно. Просто хотел понять вашу логику. Но, честно говоря, я её так и не понял.

2.Надеюсь что разницу между фальшивой долларовой соткой, и фальшивой унцовкой за $1850 вы понимаете... 1. Я уже выше писал что не пользуюсь услугами укр.банков, и услугами вашего брата. Поэтому мне все равно. Просто хотел понять вашу логику. Но, честно говоря, я её так и не понял.2.Надеюсь что разницу между фальшивой долларовой соткой, и фальшивой унцовкой за $1850 вы понимаете... наблюдательный

Повідомлень: 3760 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 01:38 vladus17 написав:

Кстати почему все так боятся повредить упаковку и достать слиток? Мне не раз жаловались что на упаковке царапинка или угол на милиметр загнутый. Я думаю йо-ма-йо люди вы золото покупаете или кусок пластика? Мне кажется это важнейшая ошибка при покупке слитка. Все глаза на УПАКОВКУ. Кстати почему все так боятся повредить упаковку и достать слиток? Мне не раз жаловались что на упаковке царапинка или угол на милиметр загнутый. Я думаю йо-ма-йо люди вы золото покупаете или кусок пластика? Мне кажется это важнейшая ошибка при покупке слитка. Все глаза на УПАКОВКУ.



Не было бы столько внимания на упаковку если бы в банках при сдаче им не придирались к этой самой упаковке...

Ну а вообще это конечно идиотизм устраивать фетиш вокруг упаковок. Не было бы столько внимания на упаковку если бы в банках при сдаче им не придирались к этой самой упаковке...Ну а вообще это конечно идиотизм устраивать фетиш вокруг упаковок. Alex2007 1

Повідомлень: 2655 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1279 раз. Подякували: 1114 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 06:03 Andrey_Gold написав: vladus17 написав: Кстати как говорится Волка боятся - в лес не ходить. Все можно проверить и перепроверить и не попасть на фальш. Лично я могу определить на глазок хороший слиток от плохого, НО всеравно проверяю и другими методами. Кому интересно, гуглите в интернете. ПС.Резать не обязательно.



Я бы даже при покупке у банка проверял.

Кстати почему все так боятся повредить упаковку и достать слиток? Мне не раз жаловались что на упаковке царапинка или угол на милиметр загнутый. Я думаю йо-ма-йо люди вы золото покупаете или кусок пластика? Мне кажется это важнейшая ошибка при покупке слитка. Все глаза на УПАКОВКУ. Кстати как говорится Волка боятся - в лес не ходить. Все можно проверить и перепроверить и не попасть на фальш. Лично я могу определить на глазок хороший слиток от плохого, НО всеравно проверяю и другими методами. Кому интересно, гуглите в интернете. ПС.Резать не обязательно.Я бы даже при покупке у банка проверял.Кстати почему все так боятся повредить упаковку и достать слиток? Мне не раз жаловались что на упаковке царапинка или угол на милиметр загнутый. Я думаю йо-ма-йо люди вы золото покупаете или кусок пластика? Мне кажется это важнейшая ошибка при покупке слитка. Все глаза на УПАКОВКУ.

Мне коллега недавно рассказал что в кислоту прямо в кассе бросали. Все забыли про один 100%й метод проверки слитков. Почему не пишу? Кроме нас с Вами форум читают и другие. Мне коллега недавно рассказал что в кислоту прямо в кассе бросали. Все забыли про один 100%й метод проверки слитков. Почему не пишу? Кроме нас с Вами форум читают и другие.

Вот именно, почему не пишете за этот способ? Если работаете честно, то и бояться нечего, как и остальным честным игрокам рынка. И оглашённый Вами способ только снизит возможность обмана несведущих покупателей? Вот именно, почему не пишете за этот способ? Если работаете честно, то и бояться нечего, как и остальным честным игрокам рынка. И оглашённый Вами способ только снизит возможность обмана несведущих покупателей? Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность. swan forever Повідомлень: 969 З нами з: 27.05.15 Подякував: 154 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 06:45 Alex2007 написав: vladus17 написав:

Кстати почему все так боятся повредить упаковку и достать слиток? Мне не раз жаловались что на упаковке царапинка или угол на милиметр загнутый. Я думаю йо-ма-йо люди вы золото покупаете или кусок пластика? Мне кажется это важнейшая ошибка при покупке слитка. Все глаза на УПАКОВКУ. Кстати почему все так боятся повредить упаковку и достать слиток? Мне не раз жаловались что на упаковке царапинка или угол на милиметр загнутый. Я думаю йо-ма-йо люди вы золото покупаете или кусок пластика? Мне кажется это важнейшая ошибка при покупке слитка. Все глаза на УПАКОВКУ.



Не было бы столько внимания на упаковку если бы в банках при сдаче им не придирались к этой самой упаковке...

Ну а вообще это конечно идиотизм устраивать фетиш вокруг упаковок. Не было бы столько внимания на упаковку если бы в банках при сдаче им не придирались к этой самой упаковке...Ну а вообще это конечно идиотизм устраивать фетиш вокруг упаковок.

Ну на крайняк если банку не понравится состояние упаковки то всегда можно продать и не в банк. Золото все ценят и найдутся желающие его купить.

Есть же литые слитки, они же вообще без упаковок идут. Те же монеты, тоже. В чем проблема продать штамп таким же образом как литой слиток? Я бы лучше штамп купил без упаковки чем литой. Плюс так есть возможность его ,,прозвонить,, проверить.

Но да, некоторые устроили фетишь из упаковок. Может это нам еще из совка такой пережиток остался. Помню как бабушка много лет после покупки телевизора не снимала целофановую упаковку из пульта управления к нему Ну на крайняк если банку не понравится состояние упаковки то всегда можно продать и не в банк. Золото все ценят и найдутся желающие его купить.Есть же литые слитки, они же вообще без упаковок идут. Те же монеты, тоже. В чем проблема продать штамп таким же образом как литой слиток? Я бы лучше штамп купил без упаковки чем литой. Плюс так есть возможность его ,,прозвонить,, проверить.Но да, некоторые устроили фетишь из упаковок. Может это нам еще из совка такой пережиток остался. Помню как бабушка много лет после покупки телевизора не снимала целофановую упаковку из пульта управления к нему Life is good. vladus17 Повідомлень: 1716 З нами з: 21.03.14 Подякував: 128 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 12:22 vladus17 написав: Ну на крайняк если банку не понравится состояние упаковки то всегда можно продать и не в банк. Ну на крайняк если банку не понравится состояние упаковки то всегда можно продать и не в банк. Не в банк, это топать к вам?



Когда человек покупает дорогую вещь (типа бытовой техники), ему продавец выдает гарантийный талон, с помощью которого товар можно или заменить, или получить денежную компенсацию. Когда в банке открывают депозит, составляется договор, в котором указываются ответственности сторон.

Когда в банке покупается золото, то клиенту ничего подобного не выдают, окромя

бумажки где указана сумма и вес слитка. Всё.

Фактически это не документ, так как там не указывают ни производителя, ни номера слитка. И в случае каких либо проблем банк заявит что это не тот слиток, который он продал, и откажется его принимать обратно.

И клиент никак не докажет обратное.

Фактически, банк пошлет клиента подальше, или посоветует кого-то, типа vladus17, который заявит что вокруг много фальши, и достанет кусачки из кармана. Соответственно цена слитка резко вниз...

Поэтому работник банка и отказался дальше вести диалог. Так как гарантий они не дают никаких. Но зато активно трубят что вокруг полно фальшивых слитков.



Возникает вопрос. Почему клиент, купивший слиток в банке, должен мыкаться и искать куда его потом продать?

Логично было бы, если бы работник банка, который так уверен в подлинности слитка, заключил с покупателем договор купли-продажи, в котором указал бы все реквизиты слитка, вплоть до фотографии.

Тогда и вопрос обратного выкупа решился бы намного проще.

Если банк этого не делает, значит на это есть причины....

Можно догадаться из 3-х раз. Не в банк, это топать к вам?Когда человек покупает дорогую вещь (типа бытовой техники), ему продавец выдает гарантийный талон, с помощью которого товар можно или заменить, или получить денежную компенсацию. Когда в банке открывают депозит, составляется договор, в котором указываются ответственности сторон.Когда в банке покупается золото, то клиенту ничего подобного не выдают, окромябумажки где указана сумма и вес слитка. Всё.Фактически это не документ, так как там не указывают ни производителя, ни номера слитка. И в случае каких либо проблем банк заявит что это не тот слиток, который он продал, и откажется его принимать обратно.И клиент никак не докажет обратное.Фактически, банк пошлет клиента подальше, или посоветует кого-то, типа vladus17, который заявит что вокруг много фальши, и достанет кусачки из кармана. Соответственно цена слитка резко вниз...Поэтому работник банка и отказался дальше вести диалог. Так как гарантий они не дают никаких. Но зато активно трубят что вокруг полно фальшивых слитков.Возникает вопрос. Почему клиент, купивший слиток в банке, должен мыкаться и искать куда его потом продать?Логично было бы, если бы работник банка, который так уверен в подлинности слитка, заключил с покупателем договор купли-продажи, в котором указал бы все реквизиты слитка, вплоть до фотографии.Тогда и вопрос обратного выкупа решился бы намного проще.Если банк этого не делает, значит на это есть причины....Можно догадаться из 3-х раз. наблюдательный

Повідомлень: 3760 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 433 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 12:53 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Не в банк, это топать к вам? Не в банк, это топать к вам?

наблюдательный 1) Я не занимаюсь скупкой/продажей драг металла. Хотя бывало что покупал и продавал слитки (с рук). За цену договариваются сразу, и за то как будешь проверять предупреждают заранее. Никто без разрешения слиток пилить и даже вскривать упаковку не будет.

2)Так как вы все красиво рассписали , то это и в самом деле ведет к такому заключению что владение физическим металлом это такой гемор.

Куда проще с бумажным золотом, как люди на бирже торгуют.

Физика это уже прошлый век. Сейчас даже кэшем люди перестают пользоваться. Что уж говорить о резаных брусках желтого металла. Это не то что прошлый век, это позапрошлый век. 1) Я не занимаюсь скупкой/продажей драг металла. Хотя бывало что покупал и продавал слитки (с рук). За цену договариваются сразу, и за то как будешь проверять предупреждают заранее. Никто без разрешения слиток пилить и даже вскривать упаковку не будет.2)Так как вы все красиво рассписали , то это и в самом деле ведет к такому заключению что владение физическим металлом это такой гемор.Куда проще с бумажным золотом, как люди на бирже торгуют.Физика это уже прошлый век. Сейчас даже кэшем люди перестают пользоваться. Что уж говорить о резаных брусках желтого металла. Это не то что прошлый век, это позапрошлый век. Life is good. vladus17 Повідомлень: 1716 З нами з: 21.03.14 Подякував: 128 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2224222522262227> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Stan78 і 2 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор