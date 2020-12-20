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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 21 гру, 2020 12:55
Я сам не фан биткоинов и тд. Но понимаю что будущее за цыфровыми валютами 100%. Хотим мы это или нет.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:12
Опять старую песню затянули?
Вы её поёте кажись с уровня $1450...
А физика вас почему-то все не слушает...сейчас $1874
И будет ещё больше...
P.S.
Золото покупают не для того чтобы им пользоваться.
Его покупают для сбережения заработанного (или награбленного)
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:22
наблюдательный Да оно может стоить дорого и дальше. Просто с ФИЗИКОЙ сложно и неудобно. Вы же сами описали все.
Вобщем конкуренция у него появилась хорошая. А будущее, как я писал выше, однозначно за этим.
Динозавры (по типу нас) вымрут, и не будет больше кому его покупать.
И кольц в носу уже давно не в моде.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:10
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:21
Как тебе такое, Илон Маск? (с)
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