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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2224222522262227
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:55

Я сам не фан биткоинов и тд. Но понимаю что будущее за цыфровыми валютами 100%. Хотим мы это или нет.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:12

  vladus17 написав:Физика это уже прошлый век. Сейчас даже кэшем люди перестают пользоваться. Что уж говорить о резаных брусках желтого металла. Это не то что прошлый век, это позапрошлый век.

Опять старую песню затянули?
Вы её поёте кажись с уровня $1450...
А физика вас почему-то все не слушает...сейчас $1874
И будет ещё больше...

P.S.
Золото покупают не для того чтобы им пользоваться.
Его покупают для сбережения заработанного (или награбленного)
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:22

наблюдательный Да оно может стоить дорого и дальше. Просто с ФИЗИКОЙ сложно и неудобно. Вы же сами описали все.
Вобщем конкуренция у него появилась хорошая. А будущее, как я писал выше, однозначно за этим.
Динозавры (по типу нас) вымрут, и не будет больше кому его покупать.
И кольц в носу уже давно не в моде.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:10

  vladus17 написав:Динозавры (по типу нас) вымрут, и не будет больше кому его покупать.
И кольц в носу уже давно не в моде.

Не вымрут..
Золото, это культ азиатов. А их с каждым годом становится только больше.
И золотые украшения они носят уже не только в носу...


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наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:21

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Динозавры (по типу нас) вымрут, и не будет больше кому его покупать.
И кольц в носу уже давно не в моде.

Не вымрут..
Золото, это культ азиатов. А их с каждым годом становится только больше.
И золотые украшения они носят уже не только в носу...


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Как тебе такое, Илон Маск? (с) :D
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vladus17
 
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