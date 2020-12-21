Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 21 гру, 2020 12:55
Я сам не фан биткоинов и тд. Но понимаю что будущее за цыфровыми валютами 100%. Хотим мы это или нет.
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vladus17
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:12
vladus17 написав:
Физика это уже прошлый век. Сейчас даже кэшем люди перестают пользоваться. Что уж говорить о резаных брусках желтого металла. Это не то что прошлый век, это позапрошлый век.
Опять старую песню затянули?
Вы её поёте кажись с уровня $1450...
А физика вас почему-то все не слушает...сейчас $1874
И будет ещё больше...
P.S.
Золото покупают не для того чтобы им пользоваться.
Его покупают для сбережения заработанного (или награбленного)
наблюдательный
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:22
наблюдательный Да оно может стоить дорого и дальше. Просто с ФИЗИКОЙ сложно и неудобно. Вы же сами описали все. Вобщем конкуренция у него появилась хорошая. А будущее, как я писал выше, однозначно за этим. Динозавры (по типу нас) вымрут, и не будет больше кому его покупать. И кольц в носу уже давно не в моде.
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vladus17
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:10
vladus17 написав:
Динозавры (по типу нас) вымрут, и не будет больше кому его покупать.
И кольц в носу уже давно не в моде.
Не вымрут..
Золото, это культ азиатов. А их с каждым годом становится только больше.
И золотые украшения они носят уже не только в носу...
наблюдательный
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:21
наблюдательный написав: vladus17 написав:
Динозавры (по типу нас) вымрут, и не будет больше кому его покупать.
И кольц в носу уже давно не в моде.
Не вымрут..
Золото, это культ азиатов. А их с каждым годом становится только больше.
И золотые украшения они носят уже не только в носу...
Как тебе такое, Илон Маск? (с)
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vladus17
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Додано: Пон 21 гру, 2020 16:26
vladus17 написав:
Как тебе такое, Илон Маск? (с)
Маск уже закинул в космос больше тысячи интернет спутников.
А будет их там около 12 тыс.
И в каждом есть золотишко. Как в приборах, так и в шторах для теплоизоляции...
Там без физ.мета никак...
vladus17, вы кажись отстали от жизни...
наблюдательный
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:32
наблюдательный
Разве это Starlink? Или вы просто фото рандомного спутника сюда отправили? Сколько там тонн золота в него входит?
П.С.
Жду еще фото вашего кольца в носу для полного понимания своей отсталости от жизни
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vladus17
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