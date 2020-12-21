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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2225222622272228>
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:55

Я сам не фан биткоинов и тд. Но понимаю что будущее за цыфровыми валютами 100%. Хотим мы это или нет.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:12

  vladus17 написав:Физика это уже прошлый век. Сейчас даже кэшем люди перестают пользоваться. Что уж говорить о резаных брусках желтого металла. Это не то что прошлый век, это позапрошлый век.

Опять старую песню затянули?
Вы её поёте кажись с уровня $1450...
А физика вас почему-то все не слушает...сейчас $1874
И будет ещё больше...

P.S.
Золото покупают не для того чтобы им пользоваться.
Его покупают для сбережения заработанного (или награбленного)
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:22

наблюдательный Да оно может стоить дорого и дальше. Просто с ФИЗИКОЙ сложно и неудобно. Вы же сами описали все.
Вобщем конкуренция у него появилась хорошая. А будущее, как я писал выше, однозначно за этим.
Динозавры (по типу нас) вымрут, и не будет больше кому его покупать.
И кольц в носу уже давно не в моде.
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:10

  vladus17 написав:Динозавры (по типу нас) вымрут, и не будет больше кому его покупать.
И кольц в носу уже давно не в моде.

Не вымрут..
Золото, это культ азиатов. А их с каждым годом становится только больше.
И золотые украшения они носят уже не только в носу...


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наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:21

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Динозавры (по типу нас) вымрут, и не будет больше кому его покупать.
И кольц в носу уже давно не в моде.

Не вымрут..
Золото, это культ азиатов. А их с каждым годом становится только больше.
И золотые украшения они носят уже не только в носу...


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Как тебе такое, Илон Маск? (с) :D
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 16:26

  vladus17 написав:Как тебе такое, Илон Маск? (с) :D

Маск уже закинул в космос больше тысячи интернет спутников.

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А будет их там около 12 тыс.
И в каждом есть золотишко. Как в приборах, так и в шторах для теплоизоляции...
Там без физ.мета никак...

vladus17, вы кажись отстали от жизни...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:32

наблюдательныйРазве это Starlink? Или вы просто фото рандомного спутника сюда отправили? Сколько там тонн золота в него входит?

П.С.
Жду еще фото вашего кольца в носу для полного понимания своей отсталости от жизни :D
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:48

Снова шлёма на ветке резвится... лохопедище позорное. Слило металл на низах, теперь со злобы других пытается дразнить.
Снижения цены, как я подозреваю, ждать уже нет смысла. Единственное, что можно пробовать угадать - время очередного скачка вверх на каких-то новостях.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:57

[quote="5127653:swan forever"]\
х*й соси как мишка лапу :P
зассал встретится чмошник? написал в ЛС и сразу в норку спрятался.
хотя правильно сделал, шаришь, видимо на бутылку уже не раз сажали.
крыса открой ЛС договоримся, я тебя на бутылку посажу еще раз.
Востаннє редагувалось vladus17 в Пон 21 гру, 2020 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:07

  vladus17 написав:
  Alex2007 написав:
Не было бы столько внимания на упаковку если бы в банках при сдаче им не придирались к этой самой упаковке...
Ну а вообще это конечно идиотизм устраивать фетиш вокруг упаковок. :?

Ну на крайняк если банку не понравится состояние упаковки то всегда можно продать и не в банк. Золото все ценят и найдутся желающие его купить.
Есть же литые слитки, они же вообще без упаковок идут. Те же монеты, тоже. В чем проблема продать штамп таким же образом как литой слиток? Я бы лучше штамп купил без упаковки чем литой. Плюс так есть возможность его ,,прозвонить,, проверить.
Но да, некоторые устроили фетишь из упаковок. Может это нам еще из совка такой пережиток остался. Помню как бабушка много лет после покупки телевизора не снимала целофановую упаковку из пульта управления к нему :D


Я вам тыщу раз говорил: покупайте монеты. Слитки за рубежом покупают только крупные, по нескольку кг, с клеймом и богатые джентльмены, которые покупают в зале ВИП под гарантии управляющего и не собираются для сдачи бегать по скупкам, а пошлют дворового в снести его тому же управляющему.
Розничное золото простолюдины покупают только в монетах, которые легко проверяются и повсеместно принимаются.
А тут холопы тарятся "слитками" по нескольку грамм себе на гембель.
У вас прекрасные монеты, которые хорошо пойдут и за рубежом, полно импорта, а они скупают эти пластинки, которые легко подделываются и потом трясутся. :?
Libo
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