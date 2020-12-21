Додано: Пон 21 гру, 2020 20:48

Снова шлёма на ветке резвится... лохопедище позорное. Слило металл на низах, теперь со злобы других пытается дразнить.

Снижения цены, как я подозреваю, ждать уже нет смысла. Единственное, что можно пробовать угадать - время очередного скачка вверх на каких-то новостях.

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.