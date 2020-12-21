наблюдательный Да оно может стоить дорого и дальше. Просто с ФИЗИКОЙ сложно и неудобно. Вы же сами описали все. Вобщем конкуренция у него появилась хорошая. А будущее, как я писал выше, однозначно за этим. Динозавры (по типу нас) вымрут, и не будет больше кому его покупать. И кольц в носу уже давно не в моде.
Снова шлёма на ветке резвится... лохопедище позорное. Слило металл на низах, теперь со злобы других пытается дразнить. Снижения цены, как я подозреваю, ждать уже нет смысла. Единственное, что можно пробовать угадать - время очередного скачка вверх на каких-то новостях.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
[quote="5127653:swan forever"]\ х*й соси как мишка лапу зассал встретится чмошник? написал в ЛС и сразу в норку спрятался. хотя правильно сделал, шаришь, видимо на бутылку уже не раз сажали. крыса открой ЛС договоримся, я тебя на бутылку посажу еще раз.
Востаннє редагувалось vladus17 в Пон 21 гру, 2020 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 написав: Не было бы столько внимания на упаковку если бы в банках при сдаче им не придирались к этой самой упаковке... Ну а вообще это конечно идиотизм устраивать фетиш вокруг упаковок.
Ну на крайняк если банку не понравится состояние упаковки то всегда можно продать и не в банк. Золото все ценят и найдутся желающие его купить. Есть же литые слитки, они же вообще без упаковок идут. Те же монеты, тоже. В чем проблема продать штамп таким же образом как литой слиток? Я бы лучше штамп купил без упаковки чем литой. Плюс так есть возможность его ,,прозвонить,, проверить. Но да, некоторые устроили фетишь из упаковок. Может это нам еще из совка такой пережиток остался. Помню как бабушка много лет после покупки телевизора не снимала целофановую упаковку из пульта управления к нему
Я вам тыщу раз говорил: покупайте монеты. Слитки за рубежом покупают только крупные, по нескольку кг, с клеймом и богатые джентльмены, которые покупают в зале ВИП под гарантии управляющего и не собираются для сдачи бегать по скупкам, а пошлют дворового в снести его тому же управляющему. Розничное золото простолюдины покупают только в монетах, которые легко проверяются и повсеместно принимаются. А тут холопы тарятся "слитками" по нескольку грамм себе на гембель. У вас прекрасные монеты, которые хорошо пойдут и за рубежом, полно импорта, а они скупают эти пластинки, которые легко подделываются и потом трясутся.