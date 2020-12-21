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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2225222622272228
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:21

  vladus17 написав:наблюдательныйРазве это Starlink? Или вы просто фото рандомного спутника сюда отправили? Сколько там тонн золота в него входит?

П.С.
Жду еще фото вашего кольца в носу для полного понимания своей отсталости от жизни :D

Это израильский спутник. Привел для наглядности, также как вы И.Маска притулили к золоту. Сколько золота в спутнике? Думаю что немного. Но учитывая что Маск уже подал заявку на радиочастоты для 30.000 спутников, то золотишка ему потребуется немало. Ну то такое....
Лучше посмотрим сюда. Только посмотрим внимательно...

Зображення

Это рост денежной массы М1 в США. Это уже серьёзно. Пред-гипер-инфляционное состояние. А на подходе ещё 900млрд. стимулов, которые уже практически Конгресс утвердил. Там остались мелкие детали...

Теперь сюда посмотрим...

Зображення
Это сброс долларовой массы иностранцами в обмен на другие валюты, товары,
золото и т.п.

Это вам не золотое кольцо в носу туземца...
Это индикаторы покруче.
Говорил же вам, не торопитесь орелика продавать.
Интересные времена для золотишка наступают. :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:38

наблюдательный

Отсюда? https://www.goldmoney.com/research/goldmoney-insights/the-emerging-evidence-of-hyperinflation
Всё таки для этой массы есть возможность надуть финпузыри, как это было в 2008м году.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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