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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2225222622272228 Додано: Пон 21 гру, 2020 21:21 vladus17 написав: наблюдательныйРазве это Starlink? Или вы просто фото рандомного спутника сюда отправили? Сколько там тонн золота в него входит?



П.С.

Жду еще фото вашего кольца в носу для полного понимания своей отсталости от жизни Разве это Starlink? Или вы просто фото рандомного спутника сюда отправили? Сколько там тонн золота в него входит?П.С.Жду еще фото вашего кольца в носу для полного понимания своей отсталости от жизни

Это израильский спутник. Привел для наглядности, также как вы И.Маска притулили к золоту. Сколько золота в спутнике? Думаю что немного. Но учитывая что Маск уже подал заявку на радиочастоты для 30.000 спутников, то золотишка ему потребуется немало. Ну то такое....

Лучше посмотрим сюда. Только посмотрим внимательно...







Это рост денежной массы М1 в США. Это уже серьёзно. Пред-гипер-инфляционное состояние. А на подходе ещё 900млрд. стимулов, которые уже практически Конгресс утвердил. Там остались мелкие детали...



Теперь сюда посмотрим...





Это сброс долларовой массы иностранцами в обмен на другие валюты, товары,

золото и т.п.



Это вам не золотое кольцо в носу туземца...

Это индикаторы покруче.

Говорил же вам, не торопитесь орелика продавать.

Интересные времена для золотишка наступают. Это израильский спутник. Привел для наглядности, также как вы И.Маска притулили к золоту. Сколько золота в спутнике? Думаю что немного. Но учитывая что Маск уже подал заявку на радиочастоты для 30.000 спутников, то золотишка ему потребуется немало. Ну то такое....Лучше посмотрим сюда. Только посмотрим внимательно...Это рост денежной массы М1 в США. Это уже серьёзно. Пред-гипер-инфляционное состояние. А на подходе ещё 900млрд. стимулов, которые уже практически Конгресс утвердил. Там остались мелкие детали...Теперь сюда посмотрим...Это сброс долларовой массы иностранцами в обмен на другие валюты, товары,золото и т.п.Это вам не золотое кольцо в носу туземца...Это индикаторы покруче.Говорил же вам, не торопитесь орелика продавать.Интересные времена для золотишка наступают. наблюдательный

Повідомлень: 3763 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 гру, 2020 21:38 наблюдательный



Отсюда? https://www.goldmoney.com/research/goldmoney-insights/the-emerging-evidence-of-hyperinflation

Всё таки для этой массы есть возможность надуть финпузыри, как это было в 2008м году. Отсюда?Всё таки для этой массы есть возможность надуть финпузыри, как это было в 2008м году. Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность. swan forever Повідомлень: 971 З нами з: 27.05.15 Подякував: 154 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2225222622272228 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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