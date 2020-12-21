Это израильский спутник. Привел для наглядности, также как вы И.Маска притулили к золоту. Сколько золота в спутнике? Думаю что немного. Но учитывая что Маск уже подал заявку на радиочастоты для 30.000 спутников, то золотишка ему потребуется немало. Ну то такое....
Лучше посмотрим сюда. Только посмотрим внимательно...
Это рост денежной массы М1 в США. Это уже серьёзно. Пред-гипер-инфляционное состояние. А на подходе ещё 900млрд. стимулов, которые уже практически Конгресс утвердил. Там остались мелкие детали...
Теперь сюда посмотрим...
Это сброс долларовой массы иностранцами в обмен на другие валюты, товары,
золото и т.п.
Это вам не золотое кольцо в носу туземца...
Это индикаторы покруче.
Говорил же вам, не торопитесь орелика продавать.
Интересные времена для золотишка наступают.