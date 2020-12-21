Они уже надуты... и чтобы они не лопнули, нужна постоянная денежная подпитка. И чем дальше, тем денег будет нужно всё больше. Пирамида. Счет уже пошел на триллионы. Это начало гипер-инфляционной спирали, которая снесёт всё. В первую очередь доллар США, а затем и остальные валюты.... Кто-то на акциях заработает очень много, а кто-то ещё больше потеряет.
Они уже надуты... и чтобы они не лопнули, нужна постоянная денежная подпитка. И чем дальше, тем денег будет нужно всё больше. Пирамида. Счет уже пошел на триллионы. Это начало гипер-инфляционной спирали, которая снесёт всё. В первую очередь доллар США, а затем и остальные валюты.... Кто-то на акциях заработает очень много, а кто-то ещё больше потеряет.
А зачем подпитывать? Можно "проткнуть" один из пузырей. Вложенные в него доллары нивелируются, разве нет? Вложили триллион и его вдруг не стало. Чем не выход?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Они уже надуты... и чтобы они не лопнули, нужна постоянная денежная подпитка. И чем дальше, тем денег будет нужно всё больше. Пирамида. Счет уже пошел на триллионы. Это начало гипер-инфляционной спирали, которая снесёт всё. В первую очередь доллар США, а затем и остальные валюты.... Кто-то на акциях заработает очень много, а кто-то ещё больше потеряет.
А зачем подпитывать? Можно "проткнуть" один из пузырей. Вложенные в него доллары нивелируются, разве нет? Вложили триллион и его вдруг не стало. Чем не выход?
Деньги при этом никуда не деваются. См. денежную массу.