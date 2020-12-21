Отсюда?
Всё таки для этой массы есть возможность надуть финпузыри, как это было в 2008м году.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 21 гру, 2020 21:38
наблюдательный
Отсюда?
Всё таки для этой массы есть возможность надуть финпузыри, как это было в 2008м году.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:38
Они уже надуты... и чтобы они не лопнули, нужна постоянная денежная подпитка.
И чем дальше, тем денег будет нужно всё больше. Пирамида. Счет уже пошел на триллионы.
Это начало гипер-инфляционной спирали, которая снесёт всё. В первую очередь доллар США, а затем и остальные валюты....
Кто-то на акциях заработает очень много, а кто-то ещё больше потеряет.
Додано: Вів 22 гру, 2020 08:03
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Вів 22 гру, 2020 09:13
А зачем подпитывать? Можно "проткнуть" один из пузырей. Вложенные в него доллары нивелируются, разве нет? Вложили триллион и его вдруг не стало. Чем не выход?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 22 гру, 2020 09:48
Деньги при этом никуда не деваются. См. денежную массу.
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:10
hxbbgaf
Я не о наличных.
Если в стоимость акции предприятия вложили 100 баксов, по её условной цене в понедельник, но в пятницу она стала стоить 20, так как предприятие на грани банкротства. Часть денег в течении пяти дней возвращена при продаже некоего числа акций, но большая часть из 80ти долларов разницы инвестированных мной исчезла из моего кармана. И эти акции стоят, как и при выпуске, 20. Где остальные?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 22 гру, 2020 12:48
Остальное, у того, кто вовремя продал. Это не про денежную массу, которая сама по себе летит в космос все быстрее.
Додано: Вів 22 гру, 2020 13:03
hxbbgaf
Наверное я привёл неудачный пример.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 22 гру, 2020 13:28
Проткнуть конечно можно. Но для этого нужно объявить о массированном изъятии ликвидности из фин.системы и начать повышать ставку ФРС.
А кто на это сейчас пойдет? Кто пойдет на обвал рынков, конфликт с сильными мира сего и положит свою судьбу на плаху? Там ведь триллионы денег и десятки миллионов акционеров.
Это масса банкротств, безработица, протесты и погромы, которые мы недавно уже наблюдали.
Как говорило наше старшее поколение, всё что угодно, только чтобы не было войны.
Поэтому будут вливать деньги и дальше, а коль доллар пока есть мировой резервной валютой, то за этот американский банкет будут платить все.
Пока многие не поймут к чему все это идет, и не начнут массово избавляться
от американских денег. Вот тогда всё и закрутится....
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