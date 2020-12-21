Додано: Вів 22 гру, 2020 12:10

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Я не о наличных.

Если в стоимость акции предприятия вложили 100 баксов, по её условной цене в понедельник, но в пятницу она стала стоить 20, так как предприятие на грани банкротства. Часть денег в течении пяти дней возвращена при продаже некоего числа акций, но большая часть из 80ти долларов разницы инвестированных мной исчезла из моего кармана. И эти акции стоят, как и при выпуске, 20. Где остальные?

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.