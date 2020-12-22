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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2226222722282229
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:28

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Пока многие не поймут к чему все это идет, и не начнут массово избавляться
от американских денег

начнут избавляться не потому что поймут
они и сейчас понимают
не глупее нас с Вами
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:39

  odessit2007 написав:
  наблюдательный написав:Пока многие не поймут к чему все это идет, и не начнут массово избавляться
от американских денег

начнут избавляться не потому что поймут
они и сейчас понимают
не глупее нас с Вами

Читайте внимательно...
Я написал "Многие не поймут"
То есть, должна сформироваться критическая масса населения, которая и вызовет лавину сброса бумажных денег, и перевод их в товары, раскручивая спираль инфляции.
А пока этого ещё нет, так как население, в большинстве своем, финансово неграмотное. Оно пока ещё тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых, слепо веря в стабильность американской валюты.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:00

  наблюдательный написав:
  odessit2007 написав:
  наблюдательный написав:Пока многие не поймут к чему все это идет, и не начнут массово избавляться
от американских денег

начнут избавляться не потому что поймут
они и сейчас понимают
не глупее нас с Вами

Читайте внимательно...
Я написал "Многие не поймут"
То есть, должна сформироваться критическая масса населения, которая и вызовет лавину сброса бумажных денег, и перевод их в товары, раскручивая спираль инфляции.
А пока этого ещё нет, так как население, в большинстве своем, финансово неграмотное. Оно пока ещё тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых, слепо веря в стабильность американской валюты.

Население тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых - в случае, когда товары необходимые для жизни (машина, квартира, быт. техника, мебель, одежда и т.д.) у этих людей уже есть.
Покупать товары про запас? А какой в этом смысл, если часть товаров "просто устаревает" с потерей ценности?
Товар с ростом стоимости надо покупать "с умом", плюс фактор везения.
Золото и др. драгметаллы - иногда выгодное вложение, иногда нет...
Люди всегда будут нести деньги в банк, ментальность человечества такая. Меня другое удивляет, когда несут деньги под отрицательные ставки :roll:
Но, у каждого, как говорится, свой взгляд на жизнь.
Victor8
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