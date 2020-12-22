начнут избавляться не потому что поймут
они и сейчас понимают
не глупее нас с Вами
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:28
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
начнут избавляться не потому что поймут
они и сейчас понимают
не глупее нас с Вами
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:39
Читайте внимательно...
Я написал "Многие не поймут"
То есть, должна сформироваться критическая масса населения, которая и вызовет лавину сброса бумажных денег, и перевод их в товары, раскручивая спираль инфляции.
А пока этого ещё нет, так как население, в большинстве своем, финансово неграмотное. Оно пока ещё тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых, слепо веря в стабильность американской валюты.
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:00
Население тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых - в случае, когда товары необходимые для жизни (машина, квартира, быт. техника, мебель, одежда и т.д.) у этих людей уже есть.
Покупать товары про запас? А какой в этом смысл, если часть товаров "просто устаревает" с потерей ценности?
Товар с ростом стоимости надо покупать "с умом", плюс фактор везения.
Золото и др. драгметаллы - иногда выгодное вложение, иногда нет...
Люди всегда будут нести деньги в банк, ментальность человечества такая. Меня другое удивляет, когда несут деньги под отрицательные ставки
Но, у каждого, как говорится, свой взгляд на жизнь.
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:31
Это всё верно, но это всё пока.
Я пережил уже 3 денежные реформы, и помню как носил в кармане эти бумажки
и был миллионером..
И постоянно думал как от них избавиться и куда бы их приткнуть. Но тогда никто ничего хорошего не продавал, так как все понимали что завтра всё будет только дороже.
Это и есть гиперинфляция, при которой можно ничего толкового не купить.
Тем более золота...
А при таком росте долларовой денежной массы...
Стоимость золота уже должна быть...
...Увеличение денежной массы способно создать дефицит золотых запасов, повысить рыночную стоимость золота и оказать влияние на девальвацию доллара США.
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:32
Наверное депозит под 0.01% также можно рассматривать как отрицательную ставку, если процент не покрывает уровень потребительской инфляции. ИМХО.
|