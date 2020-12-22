Додано: Сер 23 гру, 2020 15:31

Victor8 написав: Население тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых - в случае, когда товары необходимые для жизни (машина, квартира, быт. техника, мебель, одежда и т.д.) у этих людей уже есть.

Покупать товары про запас? А какой в этом смысл, если часть товаров "просто устаревает" с потерей ценности?

Население тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых - в случае, когда товары необходимые для жизни (машина, квартира, быт. техника, мебель, одежда и т.д.) у этих людей уже есть.Покупать товары про запас? А какой в этом смысл, если часть товаров "просто устаревает" с потерей ценности?

Это всё верно, но это всё пока.Я пережил уже 3 денежные реформы, и помню как носил в кармане эти бумажкии был миллионером..И постоянно думал как от них избавиться и куда бы их приткнуть. Но тогда никто ничего хорошего не продавал, так как все понимали что завтра всё будет только дороже.Это и есть гиперинфляция, при которой можно ничего толкового не купить.Тем более золота...А при таком росте долларовой денежной массы...Стоимость золота уже должна быть......Увеличение денежной массы способно создать дефицит золотых запасов, повысить рыночную стоимость золота и оказать влияние на девальвацию доллара США.