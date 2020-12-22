наблюдательный написав:Пока многие не поймут к чему все это идет, и не начнут массово избавляться от американских денег
начнут избавляться не потому что поймут они и сейчас понимают не глупее нас с Вами
Читайте внимательно... Я написал "Многие не поймут" То есть, должна сформироваться критическая масса населения, которая и вызовет лавину сброса бумажных денег, и перевод их в товары, раскручивая спираль инфляции. А пока этого ещё нет, так как население, в большинстве своем, финансово неграмотное. Оно пока ещё тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых, слепо веря в стабильность американской валюты.
наблюдательный написав:Пока многие не поймут к чему все это идет, и не начнут массово избавляться от американских денег
начнут избавляться не потому что поймут они и сейчас понимают не глупее нас с Вами
Читайте внимательно... Я написал "Многие не поймут" То есть, должна сформироваться критическая масса населения, которая и вызовет лавину сброса бумажных денег, и перевод их в товары, раскручивая спираль инфляции. А пока этого ещё нет, так как население, в большинстве своем, финансово неграмотное. Оно пока ещё тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых, слепо веря в стабильность американской валюты.
Население тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых - в случае, когда товары необходимые для жизни (машина, квартира, быт. техника, мебель, одежда и т.д.) у этих людей уже есть. Покупать товары про запас? А какой в этом смысл, если часть товаров "просто устаревает" с потерей ценности? Товар с ростом стоимости надо покупать "с умом", плюс фактор везения. Золото и др. драгметаллы - иногда выгодное вложение, иногда нет... Люди всегда будут нести деньги в банк, ментальность человечества такая. Меня другое удивляет, когда несут деньги под отрицательные ставки Но, у каждого, как говорится, свой взгляд на жизнь.
Victor8 написав:Население тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых - в случае, когда товары необходимые для жизни (машина, квартира, быт. техника, мебель, одежда и т.д.) у этих людей уже есть. Покупать товары про запас? А какой в этом смысл, если часть товаров "просто устаревает" с потерей ценности?
Это всё верно, но это всё пока. Я пережил уже 3 денежные реформы, и помню как носил в кармане эти бумажки и был миллионером.. И постоянно думал как от них избавиться и куда бы их приткнуть. Но тогда никто ничего хорошего не продавал, так как все понимали что завтра всё будет только дороже. Это и есть гиперинфляция, при которой можно ничего толкового не купить. Тем более золота... А при таком росте долларовой денежной массы...
Victor8 написав:Население тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых - в случае, когда товары необходимые для жизни (машина, квартира, быт. техника, мебель, одежда и т.д.) у этих людей уже есть. ... Меня другое удивляет, когда несут деньги под отрицательные ставки Но, у каждого, как говорится, свой взгляд на жизнь.
Наверное депозит под 0.01% также можно рассматривать как отрицательную ставку, если процент не покрывает уровень потребительской инфляции. ИМХО.
Victor8 написав:Население тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых - в случае, когда товары необходимые для жизни (машина, квартира, быт. техника, мебель, одежда и т.д.) у этих людей уже есть. Покупать товары про запас? А какой в этом смысл, если часть товаров "просто устаревает" с потерей ценности?
Это всё верно, но это всё пока. Я пережил уже 3 денежные реформы, и помню как носил в кармане эти бумажки и был миллионером.. И постоянно думал как от них избавиться и куда бы их приткнуть. Но тогда никто ничего хорошего не продавал, так как все понимали что завтра всё будет только дороже. Это и есть гиперинфляция, при которой можно ничего толкового не купить. Тем более золота... А при таком росте долларовой денежной массы...
Конечно вызывает огромное удивление такая информация: Министерство финансов США регистрирует принадлежащий Правительству США золотой запас по стоимости $42,2222 за тройскую унцию. Люди живут в какой-то параллельной реальности... Какие $42,2222 за тройскую унцию золота???