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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2226222722282229 Додано: Сер 23 гру, 2020 12:28 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Пока многие не поймут к чему все это идет, и не начнут массово избавляться

от американских денег Пока многие не поймут к чему все это идет, и не начнут массово избавлятьсяот американских денег

начнут избавляться не потому что поймут

они и сейчас понимают

не глупее нас с Вами начнут избавляться не потому что поймутони и сейчас понимаютне глупее нас с Вами Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах? odessit2007

Повідомлень: 11264 З нами з: 19.05.11 Подякував: 22 раз. Подякували: 3780 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 13:39 odessit2007 написав: наблюдательный написав: Пока многие не поймут к чему все это идет, и не начнут массово избавляться

от американских денег Пока многие не поймут к чему все это идет, и не начнут массово избавлятьсяот американских денег

начнут избавляться не потому что поймут

они и сейчас понимают

не глупее нас с Вами начнут избавляться не потому что поймутони и сейчас понимаютне глупее нас с Вами

Читайте внимательно...

Я написал "Многие не поймут"

То есть, должна сформироваться критическая масса населения, которая и вызовет лавину сброса бумажных денег, и перевод их в товары, раскручивая спираль инфляции.

А пока этого ещё нет, так как население, в большинстве своем, финансово неграмотное. Оно пока ещё тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых, слепо веря в стабильность американской валюты. Читайте внимательно...Я написал "Многие не поймут"То есть, должна сформироваться критическая масса населения, которая и вызовет лавину сброса бумажных денег, и перевод их в товары, раскручивая спираль инфляции.А пока этого ещё нет, так как население, в большинстве своем, финансово неграмотное. Оно пока ещё тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых, слепо веря в стабильность американской валюты. наблюдательный

Повідомлень: 3768 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 14:00 наблюдательный написав: odessit2007 написав: наблюдательный написав: Пока многие не поймут к чему все это идет, и не начнут массово избавляться

от американских денег Пока многие не поймут к чему все это идет, и не начнут массово избавлятьсяот американских денег

начнут избавляться не потому что поймут

они и сейчас понимают

не глупее нас с Вами начнут избавляться не потому что поймутони и сейчас понимаютне глупее нас с Вами

Читайте внимательно...

Я написал "Многие не поймут"

То есть, должна сформироваться критическая масса населения, которая и вызовет лавину сброса бумажных денег, и перевод их в товары, раскручивая спираль инфляции.

А пока этого ещё нет, так как население, в большинстве своем, финансово неграмотное. Оно пока ещё тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых, слепо веря в стабильность американской валюты. Читайте внимательно...Я написал "Многие не поймут"То есть, должна сформироваться критическая масса населения, которая и вызовет лавину сброса бумажных денег, и перевод их в товары, раскручивая спираль инфляции.А пока этого ещё нет, так как население, в большинстве своем, финансово неграмотное. Оно пока ещё тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых, слепо веря в стабильность американской валюты.

Население тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых - в случае, когда товары необходимые для жизни (машина, квартира, быт. техника, мебель, одежда и т.д.) у этих людей уже есть.

Покупать товары про запас? А какой в этом смысл, если часть товаров "просто устаревает" с потерей ценности?

Товар с ростом стоимости надо покупать "с умом", плюс фактор везения.

Золото и др. драгметаллы - иногда выгодное вложение, иногда нет...

Люди всегда будут нести деньги в банк, ментальность человечества такая. Меня другое удивляет, когда несут деньги под отрицательные ставки

Но, у каждого, как говорится, свой взгляд на жизнь. Население тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых - в случае, когда товары необходимые для жизни (машина, квартира, быт. техника, мебель, одежда и т.д.) у этих людей уже есть.Покупать товары про запас? А какой в этом смысл, если часть товаров "просто устаревает" с потерей ценности?Товар с ростом стоимости надо покупать "с умом", плюс фактор везения.Золото и др. драгметаллы - иногда выгодное вложение, иногда нет...Люди всегда будут нести деньги в банк, ментальность человечества такая. Меня другое удивляет, когда несут деньги под отрицательные ставкиНо, у каждого, как говорится, свой взгляд на жизнь. Victor8

Повідомлень: 573 З нами з: 27.11.14 Подякував: 58 раз. Подякували: 86 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 15:31 Victor8 написав: Население тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых - в случае, когда товары необходимые для жизни (машина, квартира, быт. техника, мебель, одежда и т.д.) у этих людей уже есть.

Покупать товары про запас? А какой в этом смысл, если часть товаров "просто устаревает" с потерей ценности?

Население тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых - в случае, когда товары необходимые для жизни (машина, квартира, быт. техника, мебель, одежда и т.д.) у этих людей уже есть.Покупать товары про запас? А какой в этом смысл, если часть товаров "просто устаревает" с потерей ценности?

Это всё верно, но это всё пока.

Я пережил уже 3 денежные реформы, и помню как носил в кармане эти бумажки

и был миллионером..



И постоянно думал как от них избавиться и куда бы их приткнуть. Но тогда никто ничего хорошего не продавал, так как все понимали что завтра всё будет только дороже.

Это и есть гиперинфляция, при которой можно ничего толкового не купить.

Тем более золота...

А при таком росте долларовой денежной массы...





Стоимость золота уже должна быть...







...Увеличение денежной массы способно создать дефицит золотых запасов, повысить рыночную стоимость золота и оказать влияние на девальвацию доллара США.

https://ru.investing.com/analysis/article-200268973 Это всё верно, но это всё пока.Я пережил уже 3 денежные реформы, и помню как носил в кармане эти бумажкии был миллионером..И постоянно думал как от них избавиться и куда бы их приткнуть. Но тогда никто ничего хорошего не продавал, так как все понимали что завтра всё будет только дороже.Это и есть гиперинфляция, при которой можно ничего толкового не купить.Тем более золота...А при таком росте долларовой денежной массы...Стоимость золота уже должна быть......Увеличение денежной массы способно создать дефицит золотых запасов, повысить рыночную стоимость золота и оказать влияние на девальвацию доллара США. наблюдательный

Повідомлень: 3768 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 15:32 Victor8 написав: Население тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых - в случае, когда товары необходимые для жизни (машина, квартира, быт. техника, мебель, одежда и т.д.) у этих людей уже есть.

...

Меня другое удивляет, когда несут деньги под отрицательные ставки

Но, у каждого, как говорится, свой взгляд на жизнь. Население тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых - в случае, когда товары необходимые для жизни (машина, квартира, быт. техника, мебель, одежда и т.д.) у этих людей уже есть....Меня другое удивляет, когда несут деньги под отрицательные ставкиНо, у каждого, как говорится, свой взгляд на жизнь.



Наверное депозит под 0.01% также можно рассматривать как отрицательную ставку, если процент не покрывает уровень потребительской инфляции. ИМХО. Наверное депозит под 0.01% также можно рассматривать как отрицательную ставку, если процент не покрывает уровень потребительской инфляции. ИМХО. tumos Повідомлень: 1407 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 15:54 наблюдательный написав: Victor8 написав: Население тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых - в случае, когда товары необходимые для жизни (машина, квартира, быт. техника, мебель, одежда и т.д.) у этих людей уже есть.

Покупать товары про запас? А какой в этом смысл, если часть товаров "просто устаревает" с потерей ценности?

Население тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых - в случае, когда товары необходимые для жизни (машина, квартира, быт. техника, мебель, одежда и т.д.) у этих людей уже есть.Покупать товары про запас? А какой в этом смысл, если часть товаров "просто устаревает" с потерей ценности?

Это всё верно, но это всё пока.

Я пережил уже 3 денежные реформы, и помню как носил в кармане эти бумажки

и был миллионером..



И постоянно думал как от них избавиться и куда бы их приткнуть. Но тогда никто ничего хорошего не продавал, так как все понимали что завтра всё будет только дороже.

Это и есть гиперинфляция, при которой можно ничего толкового не купить.

Тем более золота...

А при таком росте долларовой денежной массы...





Стоимость золота уже должна быть...







...Увеличение денежной массы способно создать дефицит золотых запасов, повысить рыночную стоимость золота и оказать влияние на девальвацию доллара США.

https://ru.investing.com/analysis/article-200268973 Это всё верно, но это всё пока.Я пережил уже 3 денежные реформы, и помню как носил в кармане эти бумажкии был миллионером..И постоянно думал как от них избавиться и куда бы их приткнуть. Но тогда никто ничего хорошего не продавал, так как все понимали что завтра всё будет только дороже.Это и есть гиперинфляция, при которой можно ничего толкового не купить.Тем более золота...А при таком росте долларовой денежной массы...Стоимость золота уже должна быть......Увеличение денежной массы способно создать дефицит золотых запасов, повысить рыночную стоимость золота и оказать влияние на девальвацию доллара США.

Конечно вызывает огромное удивление такая информация: Министерство финансов США регистрирует принадлежащий Правительству США золотой запас по стоимости $42,2222 за тройскую унцию.

Люди живут в какой-то параллельной реальности...

Какие $42,2222 за тройскую унцию золота??? Конечно вызывает огромное удивление такая информация: Министерство финансов США регистрирует принадлежащий Правительству США золотой запас по стоимости $42,2222 за тройскую унцию.Люди живут в какой-то параллельной реальности...Какие $42,2222 за тройскую унцию золота??? Victor8

Повідомлень: 573 З нами з: 27.11.14 Подякував: 58 раз. Подякували: 86 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 16:39 Victor8 написав: Какие $42,2222 за тройскую унцию золота??? Какие $42,2222 за тройскую унцию золота???

Думаю что это политическое решение, дабы принизить роль золота

в финансовой системе США.

Все должны сидеть в долларах США или в акциях амер.компаний.

И никак иначе...



Кстати, в СССР курс доллара тоже держали на уровне около 0.70руб.

несколько десятилетий. Хотя в подворотнях его цена было намного больше.

Да и срок за него давали немалый... Думаю что это политическое решение, дабы принизить роль золотав финансовой системе США.Все должны сидеть в долларах США или в акциях амер.компаний.И никак иначе...Кстати, в СССР курс доллара тоже держали на уровне около 0.70руб.несколько десятилетий. Хотя в подворотнях его цена было намного больше.Да и срок за него давали немалый... наблюдательный

Повідомлень: 3768 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 17:51 наблюдательный написав: Victor8 написав: Какие $42,2222 за тройскую унцию золота??? Какие $42,2222 за тройскую унцию золота???

Думаю что это политическое решение, дабы принизить роль золота

в финансовой системе США.

Все должны сидеть в долларах США или в акциях амер.компаний.

И никак иначе...



Кстати, в СССР курс доллара тоже держали на уровне около 0.70руб.

несколько десятилетий. Хотя в подворотнях его цена было намного больше.

Да и срок за него давали немалый... Думаю что это политическое решение, дабы принизить роль золотав финансовой системе США.Все должны сидеть в долларах США или в акциях амер.компаний.И никак иначе...Кстати, в СССР курс доллара тоже держали на уровне около 0.70руб.несколько десятилетий. Хотя в подворотнях его цена было намного больше.Да и срок за него давали немалый...

Да, помним из истории, как граждан США ещё в далёком 1933 "отучали от владения золотом"...



Во время Великой депрессии, 5 апреля 1933 года Президентом США Франклином Рузвельтом был издан Указ № 6102 о фактической конфискации у населения и организаций золота, находящегося в слитках и монетах.



Все находящиеся на территории США физические и юридические лица (в том числе иностранные граждане и компании, хранящие золото на территории США), за редким исключением, были обязаны до 1 мая 1933 года обменять золото на бумажные деньги по цене 20,66 долл. за тройскую унцию в любом банке на территории США, имеющем право принимать золото.



Также объявлялись незаконными любые контракты и ценные бумаги, номинированные в золоте, выплаты по ним предписывалось производить бумажными деньгами в соответствии с указанным обменным курсом.



В дальнейшем золото направлялось в национальное хранилище золота Форт Нокс (штат Кентукки) Федеральной резервной системы, строительство которого было завершено к концу 1936 года. После окончания сбора золота его официальная цена была резко поднята до $35 за унцию. Да, помним из истории, как граждан США ещё в далёком 1933 "отучали от владения золотом"...Во время Великой депрессии, 5 апреля 1933 года Президентом США Франклином Рузвельтом был издан Указ № 6102 о фактической конфискации у населения и организаций золота, находящегося в слитках и монетах.Все находящиеся на территории США физические и юридические лица (в том числе иностранные граждане и компании, хранящие золото на территории США), за редким исключением, были обязаны до 1 мая 1933 года обменять золото на бумажные деньги по цене 20,66 долл. за тройскую унцию в любом банке на территории США, имеющем право принимать золото.Также объявлялись незаконными любые контракты и ценные бумаги, номинированные в золоте, выплаты по ним предписывалось производить бумажными деньгами в соответствии с указанным обменным курсом.В дальнейшем золото направлялось в национальное хранилище золота Форт Нокс (штат Кентукки) Федеральной резервной системы, строительство которого было завершено к концу 1936 года. После окончания сбора золота его официальная цена была резко поднята до $35 за унцию. Victor8

Повідомлень: 573 З нами з: 27.11.14 Подякував: 58 раз. Подякували: 86 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 00:36

Это всё верно, но это всё пока.

Я пережил уже 3 денежные реформы, и помню как носил в кармане эти бумажки

и был миллионером..



И постоянно думал как от них избавиться и куда бы их приткнуть. Но тогда никто ничего хорошего не продавал, так как все понимали что завтра всё будет только дороже.

Это и есть гиперинфляция, при которой можно ничего толкового не купить.

Тем более золота...

[/quote]

И я с такой х*рней ходил в КПИ по 3-й курс. Вы не знали куда деть купоны? и я был таким лохом. А сейчас, отмотав назад 25 лет, пристроили бы ??? Было и тогда, но я не видел... А Вы сейчас увидели?

И почему опять золото??? Золото всегда ходит на опережение... уже ж выросло. дальше другие сырьевые товары, дальше товары первого передела, дальше конечные продукты (как раз тогда, когда будет потребительская инфляция).

Денежная масса распределяется на все активы, пассивы и инструменты финрынков, а не только на золото. За второе полугодие серебро, медь,зерно,руда,чугун,сталь показали намного лучшую доходность, чем презренный металл.( в деньгах, конечно). Фонда то же не обделена была. Лопнет,согласен, скоро...! Но не все эмитенты... По Европе есть чего еще поискать!

Феррэкспо рано продал , бывает и такое!

Платина... Думаю дело времени.Впереди водородная энергетика, а там и платина!

Я из декабрьского фьюча в ноябре переложился в июньский след года и удвоился.

Пока еще ничего не заработал. Полет продолжается! [/quote]Это всё верно, но это всё пока.Я пережил уже 3 денежные реформы, и помню как носил в кармане эти бумажкии был миллионером..И постоянно думал как от них избавиться и куда бы их приткнуть. Но тогда никто ничего хорошего не продавал, так как все понимали что завтра всё будет только дороже.Это и есть гиперинфляция, при которой можно ничего толкового не купить.Тем более золота...[/quote]И я с такой х*рней ходил в КПИ по 3-й курс. Вы не знали куда деть купоны? и я был таким лохом. А сейчас, отмотав назад 25 лет, пристроили бы ??? Было и тогда, но я не видел... А Вы сейчас увидели?И почему опять золото??? Золото всегда ходит на опережение... уже ж выросло. дальше другие сырьевые товары, дальше товары первого передела, дальше конечные продукты (как раз тогда, когда будет потребительская инфляция).Денежная масса распределяется на все активы, пассивы и инструменты финрынков, а не только на золото. За второе полугодие серебро, медь,зерно,руда,чугун,сталь показали намного лучшую доходность, чем презренный металл.( в деньгах, конечно). Фонда то же не обделена была. Лопнет,согласен, скоро...! Но не все эмитенты... По Европе есть чего еще поискать!Феррэкспо рано продал, бывает и такое!Платина... Думаю дело времени.Впереди водородная энергетика, а там и платина!Я из декабрьского фьюча в ноябре переложился в июньский след года и удвоился.Пока еще ничего не заработал. Полет продолжается! VitaliyN Повідомлень: 196 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2226222722282229 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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