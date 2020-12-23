начнут избавляться не потому что поймут
они и сейчас понимают
не глупее нас с Вами
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:28
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
начнут избавляться не потому что поймут
они и сейчас понимают
не глупее нас с Вами
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:39
Читайте внимательно...
Я написал "Многие не поймут"
То есть, должна сформироваться критическая масса населения, которая и вызовет лавину сброса бумажных денег, и перевод их в товары, раскручивая спираль инфляции.
А пока этого ещё нет, так как население, в большинстве своем, финансово неграмотное. Оно пока ещё тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых, слепо веря в стабильность американской валюты.
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:00
Население тащит деньги на депозиты под 0.01% годовых - в случае, когда товары необходимые для жизни (машина, квартира, быт. техника, мебель, одежда и т.д.) у этих людей уже есть.
Покупать товары про запас? А какой в этом смысл, если часть товаров "просто устаревает" с потерей ценности?
Товар с ростом стоимости надо покупать "с умом", плюс фактор везения.
Золото и др. драгметаллы - иногда выгодное вложение, иногда нет...
Люди всегда будут нести деньги в банк, ментальность человечества такая. Меня другое удивляет, когда несут деньги под отрицательные ставки
Но, у каждого, как говорится, свой взгляд на жизнь.
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:31
Это всё верно, но это всё пока.
Я пережил уже 3 денежные реформы, и помню как носил в кармане эти бумажки
и был миллионером..
И постоянно думал как от них избавиться и куда бы их приткнуть. Но тогда никто ничего хорошего не продавал, так как все понимали что завтра всё будет только дороже.
Это и есть гиперинфляция, при которой можно ничего толкового не купить.
Тем более золота...
А при таком росте долларовой денежной массы...
Стоимость золота уже должна быть...
...Увеличение денежной массы способно создать дефицит золотых запасов, повысить рыночную стоимость золота и оказать влияние на девальвацию доллара США.
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:32
Наверное депозит под 0.01% также можно рассматривать как отрицательную ставку, если процент не покрывает уровень потребительской инфляции. ИМХО.
Додано: Сер 23 гру, 2020 15:54
Конечно вызывает огромное удивление такая информация: Министерство финансов США регистрирует принадлежащий Правительству США золотой запас по стоимости $42,2222 за тройскую унцию.
Люди живут в какой-то параллельной реальности...
Какие $42,2222 за тройскую унцию золота???
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:39
Думаю что это политическое решение, дабы принизить роль золота
в финансовой системе США.
Все должны сидеть в долларах США или в акциях амер.компаний.
И никак иначе...
Кстати, в СССР курс доллара тоже держали на уровне около 0.70руб.
несколько десятилетий. Хотя в подворотнях его цена было намного больше.
Да и срок за него давали немалый...
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:51
Да, помним из истории, как граждан США ещё в далёком 1933 "отучали от владения золотом"...
Во время Великой депрессии, 5 апреля 1933 года Президентом США Франклином Рузвельтом был издан Указ № 6102 о фактической конфискации у населения и организаций золота, находящегося в слитках и монетах.
Все находящиеся на территории США физические и юридические лица (в том числе иностранные граждане и компании, хранящие золото на территории США), за редким исключением, были обязаны до 1 мая 1933 года обменять золото на бумажные деньги по цене 20,66 долл. за тройскую унцию в любом банке на территории США, имеющем право принимать золото.
Также объявлялись незаконными любые контракты и ценные бумаги, номинированные в золоте, выплаты по ним предписывалось производить бумажными деньгами в соответствии с указанным обменным курсом.
В дальнейшем золото направлялось в национальное хранилище золота Форт Нокс (штат Кентукки) Федеральной резервной системы, строительство которого было завершено к концу 1936 года. После окончания сбора золота его официальная цена была резко поднята до $35 за унцию.
Додано: Чет 24 гру, 2020 00:36
[/quote]
Это всё верно, но это всё пока.
Я пережил уже 3 денежные реформы, и помню как носил в кармане эти бумажки
и был миллионером..
И постоянно думал как от них избавиться и куда бы их приткнуть. Но тогда никто ничего хорошего не продавал, так как все понимали что завтра всё будет только дороже.
Это и есть гиперинфляция, при которой можно ничего толкового не купить.
Тем более золота...
[/quote]
И я с такой х*рней ходил в КПИ по 3-й курс. Вы не знали куда деть купоны? и я был таким лохом. А сейчас, отмотав назад 25 лет, пристроили бы ??? Было и тогда, но я не видел... А Вы сейчас увидели?
И почему опять золото??? Золото всегда ходит на опережение... уже ж выросло. дальше другие сырьевые товары, дальше товары первого передела, дальше конечные продукты (как раз тогда, когда будет потребительская инфляция).
Денежная масса распределяется на все активы, пассивы и инструменты финрынков, а не только на золото. За второе полугодие серебро, медь,зерно,руда,чугун,сталь показали намного лучшую доходность, чем презренный металл.( в деньгах, конечно). Фонда то же не обделена была. Лопнет,согласен, скоро...! Но не все эмитенты... По Европе есть чего еще поискать!
Феррэкспо рано продал , бывает и такое!
Платина... Думаю дело времени.Впереди водородная энергетика, а там и платина!
Я из декабрьского фьюча в ноябре переложился в июньский след года и удвоился.
Пока еще ничего не заработал. Полет продолжается!
Додано: Чет 24 гру, 2020 11:21
Ну вы сравнили...У меня к тому времени уже был хорошо работающий производственный кооператив. Но для того чтобы получить выручку проходило
1-2 мес. Так как сначала продукция отправлялась на оптовую базу, затем по торговым точкам, затем её нужно было продать, а затем уже выбить деньги, так как все норовили их отдать потом. Так вот, при инфляции 250-300% у меня доходы уже не покрывали расходы, так как сырье дорожало на глазах и я уже начал работал в ноль, а затем вошел в минус. В итоге закрыл предприятие а работников уволил. Я знал куда вложить карбованцы, но повторяю, тогда никто за них ничего толкового не продавал. Для этого нужны были доллары или марки ФРГ.
А где их было взять, когда таких желающих их купить было много. Это сейчас вам долларов могут отгрузить вагон и тележку без всяких проблем, а тогда купить пару соток уже было удачей.
Так вот. Оглядываясь на эти 25 лет, я вижу как этот доллар, даже в Украине, уже в разы потерял покупательную способность. И чем дальше, тем теряет больше.
А другой, надежной, валюты на горизонте уже нет, и вряд ли будет.
Так как все ЦБ мира ведут одинаковую политику.
И представьте что будет, если население начнёт избавляться и от зелёных.
Гиперинфляция, это страшная вещь. За несколько мес. может остановиться практически всё....
А когда остановятся предприятия, то кому нужны будут акции той теслы?
Кому будет нужна ваша платина?
Людям будет нужна еда. Так что заводите лучше ферму с живностью, пока ещё не поздно...
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