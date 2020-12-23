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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2227222822292230
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:19

  VitaliyN написав:И почему опять золото??? Золото всегда ходит на опережение... уже ж выросло. дальше другие сырьевые товары, дальше товары первого передела, дальше конечные продукты (как раз тогда, когда будет потребительская инфляция).

Я уже не раз тут писал. Речь идёт не о зарабатывании денег,
а о сбережении заработанного...

Во времена гиперинфляции в Украине(и не только), якорной валютой был доллар.
А что будет якорем при гиперинфляции доллара? Таким товаром, который можно будет продать, или обменять, везде и без особых проблем...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:01

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:И представьте что будет, если население начнёт избавляться и от зелёных.
Гиперинфляция, это страшная вещь. За несколько мес. может остановиться практически всё....

наблюдательный,
давно читаю что вы пишите
ну кроме вас и еще парочку читать в принципе некого
а дискутировать к сожалению нет времени
времени нет совсем
так вот
у меня сложилось такое впечатление будто это пишут несколько человек
причем с абсолютно разными подходами к финансам
ну не знаю почему
вы не знаете?)))
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:48

  odessit2007 написав:
  наблюдательный написав:И представьте что будет, если население начнёт избавляться и от зелёных.
Гиперинфляция, это страшная вещь. За несколько мес. может остановиться практически всё....

наблюдательный,
давно читаю что вы пишите
ну кроме вас и еще парочку читать в принципе некого
а дискутировать к сожалению нет времени
времени нет совсем
так вот
у меня сложилось такое впечатление будто это пишут несколько человек
причем с абсолютно разными подходами к финансам
ну не знаю почему
вы не знаете?)))

Так времена же меняются....
Когда Трамп пришёл к власти, то у меня была надежда что США снова воспрянут как при Рейгане. И в принципе он много чего для этого сделал. Но когда он лично заявил что Америке сильный доллар не нужен, а ФРС начала снижать учетную ставку, то уже тогда закрались сомнения в силе доллара. А когда центробанки ведущих стран мира загнали ставки в отрицательную зону, и пошли заявления что нужно разгонять инфляцию для стимулирования экономики, то всё стало на свои места.
Плюс торговая война США с Китаем добавила проблем. Вы очевидно помните мой переворот, когда я при цене кажись 1240 начал писать обратные вещи. Что золото нужно уже не продавать, а покупать. Ну так бывает. Ситуация ведь изменилась кардинально.
Нельзя же черное всегда называть белым.
Я сам не фанат золота, и не раз об этом писал, но в настоящее время я не вижу для него альтернативы, в плане сбережения средств.
наблюдательный
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  #<1 ... 2227222822292230
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