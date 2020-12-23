odessit2007 написав: наблюдательный написав:
И представьте что будет, если население начнёт избавляться и от зелёных.
Гиперинфляция, это страшная вещь. За несколько мес. может остановиться практически всё....
наблюдательный,
давно читаю что вы пишите
ну кроме вас и еще парочку читать в принципе некого
а дискутировать к сожалению нет времени
времени нет совсем
так вот
у меня сложилось такое впечатление будто это пишут несколько человек
причем с абсолютно разными подходами к финансам
ну не знаю почему
вы не знаете?)))
Так времена же меняются....
Когда Трамп пришёл к власти, то у меня была надежда что США снова воспрянут как при Рейгане. И в принципе он много чего для этого сделал. Но когда он лично заявил что Америке сильный доллар не нужен, а ФРС начала снижать учетную ставку, то уже тогда закрались сомнения в силе доллара. А когда центробанки ведущих стран мира загнали ставки в отрицательную зону, и пошли заявления что нужно разгонять инфляцию для стимулирования экономики, то всё стало на свои места.
Плюс торговая война США с Китаем добавила проблем. Вы очевидно помните мой переворот, когда я при цене кажись 1240 начал писать обратные вещи. Что золото нужно уже не продавать, а покупать. Ну так бывает. Ситуация ведь изменилась кардинально.
Нельзя же черное всегда называть белым.
Я сам не фанат золота, и не раз об этом писал, но в настоящее время я не вижу для него альтернативы, в плане сбережения средств.