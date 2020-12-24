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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2227222822292230
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:19

  VitaliyN написав:И почему опять золото??? Золото всегда ходит на опережение... уже ж выросло. дальше другие сырьевые товары, дальше товары первого передела, дальше конечные продукты (как раз тогда, когда будет потребительская инфляция).

Я уже не раз тут писал. Речь идёт не о зарабатывании денег,
а о сбережении заработанного...

Во времена гиперинфляции в Украине(и не только), якорной валютой был доллар.
А что будет якорем при гиперинфляции доллара? Таким товаром, который можно будет продать, или обменять, везде и без особых проблем...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:01

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:И представьте что будет, если население начнёт избавляться и от зелёных.
Гиперинфляция, это страшная вещь. За несколько мес. может остановиться практически всё....

наблюдательный,
давно читаю что вы пишите
ну кроме вас и еще парочку читать в принципе некого
а дискутировать к сожалению нет времени
времени нет совсем
так вот
у меня сложилось такое впечатление будто это пишут несколько человек
причем с абсолютно разными подходами к финансам
ну не знаю почему
вы не знаете?)))
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:48

  odessit2007 написав:
  наблюдательный написав:И представьте что будет, если население начнёт избавляться и от зелёных.
Гиперинфляция, это страшная вещь. За несколько мес. может остановиться практически всё....

наблюдательный,
давно читаю что вы пишите
ну кроме вас и еще парочку читать в принципе некого
а дискутировать к сожалению нет времени
времени нет совсем
так вот
у меня сложилось такое впечатление будто это пишут несколько человек
причем с абсолютно разными подходами к финансам
ну не знаю почему
вы не знаете?)))

Так времена же меняются....
Когда Трамп пришёл к власти, то у меня была надежда что США снова воспрянут как при Рейгане. И в принципе он много чего для этого сделал. Но когда он лично заявил что Америке сильный доллар не нужен, а ФРС начала снижать учетную ставку, то уже тогда закрались сомнения в силе доллара. А когда центробанки ведущих стран мира загнали ставки в отрицательную зону, и пошли заявления что нужно разгонять инфляцию для стимулирования экономики, то всё стало на свои места.
Плюс торговая война США с Китаем добавила проблем. Вы очевидно помните мой переворот, когда я при цене кажись 1240 начал писать обратные вещи. Что золото нужно уже не продавать, а покупать. Ну так бывает. Ситуация ведь изменилась кардинально.
Нельзя же черное всегда называть белым.
Я сам не фанат золота, и не раз об этом писал, но в настоящее время я не вижу для него альтернативы, в плане сбережения средств.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:01

Опять манипуляции.
http://www.spdrgoldshares.com/usa/
Откуда они взяли 1856? Такой цены нет! При этом они вчера ее еще весь день обновляли, рисовали сперва на 20 баксов меньше, под конец на 25.
Как же они не любят золото. Еще бы, отбирает кусок пирога у фальшивомонетчиков.
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