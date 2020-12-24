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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2227222822292230 Додано: Чет 24 гру, 2020 12:19 VitaliyN написав: И почему опять золото??? Золото всегда ходит на опережение... уже ж выросло. дальше другие сырьевые товары, дальше товары первого передела, дальше конечные продукты (как раз тогда, когда будет потребительская инфляция).

И почему опять золото??? Золото всегда ходит на опережение... уже ж выросло. дальше другие сырьевые товары, дальше товары первого передела, дальше конечные продукты (как раз тогда, когда будет потребительская инфляция).

Я уже не раз тут писал. Речь идёт не о зарабатывании денег,

а о сбережении заработанного...



Во времена гиперинфляции в Украине(и не только), якорной валютой был доллар.

А что будет якорем при гиперинфляции доллара? Таким товаром, который можно будет продать, или обменять, везде и без особых проблем... Я уже не раз тут писал. Речь идёт не о зарабатывании денег,а о сбережении заработанного...Во времена гиперинфляции в Украине(и не только), якорной валютой был доллар.А что будет якорем при гиперинфляции доллара? Таким товаром, который можно будет продать, или обменять, везде и без особых проблем... наблюдательный

Повідомлень: 3771 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 13:01 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: И представьте что будет, если население начнёт избавляться и от зелёных.

Гиперинфляция, это страшная вещь. За несколько мес. может остановиться практически всё.... И представьте что будет, если население начнёт избавляться и от зелёных.Гиперинфляция, это страшная вещь. За несколько мес. может остановиться практически всё....

наблюдательный,

давно читаю что вы пишите

ну кроме вас и еще парочку читать в принципе некого

а дискутировать к сожалению нет времени

времени нет совсем

так вот

у меня сложилось такое впечатление будто это пишут несколько человек

причем с абсолютно разными подходами к финансам

ну не знаю почему

вы не знаете?))) наблюдательный,давно читаю что вы пишитену кроме вас и еще парочку читать в принципе некогоа дискутировать к сожалению нет временивремени нет совсемтак воту меня сложилось такое впечатление будто это пишут несколько человекпричем с абсолютно разными подходами к финансамну не знаю почемувы не знаете?))) Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах? odessit2007

Повідомлень: 11266 З нами з: 19.05.11 Подякував: 22 раз. Подякували: 3782 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 гру, 2020 13:48 odessit2007 написав: наблюдательный написав: И представьте что будет, если население начнёт избавляться и от зелёных.

Гиперинфляция, это страшная вещь. За несколько мес. может остановиться практически всё.... И представьте что будет, если население начнёт избавляться и от зелёных.Гиперинфляция, это страшная вещь. За несколько мес. может остановиться практически всё....

наблюдательный,

давно читаю что вы пишите

ну кроме вас и еще парочку читать в принципе некого

а дискутировать к сожалению нет времени

времени нет совсем

так вот

у меня сложилось такое впечатление будто это пишут несколько человек

причем с абсолютно разными подходами к финансам

ну не знаю почему

вы не знаете?))) наблюдательный,давно читаю что вы пишитену кроме вас и еще парочку читать в принципе некогоа дискутировать к сожалению нет временивремени нет совсемтак воту меня сложилось такое впечатление будто это пишут несколько человекпричем с абсолютно разными подходами к финансамну не знаю почемувы не знаете?)))

Так времена же меняются....

Когда Трамп пришёл к власти, то у меня была надежда что США снова воспрянут как при Рейгане. И в принципе он много чего для этого сделал. Но когда он лично заявил что Америке сильный доллар не нужен, а ФРС начала снижать учетную ставку, то уже тогда закрались сомнения в силе доллара. А когда центробанки ведущих стран мира загнали ставки в отрицательную зону, и пошли заявления что нужно разгонять инфляцию для стимулирования экономики, то всё стало на свои места.

Плюс торговая война США с Китаем добавила проблем. Вы очевидно помните мой переворот, когда я при цене кажись 1240 начал писать обратные вещи. Что золото нужно уже не продавать, а покупать. Ну так бывает. Ситуация ведь изменилась кардинально.

Нельзя же черное всегда называть белым.

Я сам не фанат золота, и не раз об этом писал, но в настоящее время я не вижу для него альтернативы, в плане сбережения средств. Так времена же меняются....Когда Трамп пришёл к власти, то у меня была надежда что США снова воспрянут как при Рейгане. И в принципе он много чего для этого сделал. Но когда он лично заявил что Америке сильный доллар не нужен, а ФРС начала снижать учетную ставку, то уже тогда закрались сомнения в силе доллара. А когда центробанки ведущих стран мира загнали ставки в отрицательную зону, и пошли заявления что нужно разгонять инфляцию для стимулирования экономики, то всё стало на свои места.Плюс торговая война США с Китаем добавила проблем. Вы очевидно помните мой переворот, когда я при цене кажись 1240 начал писать обратные вещи. Что золото нужно уже не продавать, а покупать. Ну так бывает. Ситуация ведь изменилась кардинально.Нельзя же черное всегда называть белым.Я сам не фанат золота, и не раз об этом писал, но в настоящее время я не вижу для него альтернативы, в плане сбережения средств. наблюдательный

Повідомлень: 3771 З нами з: 29.04.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:01

http://www.spdrgoldshares.com/usa/

Откуда они взяли 1856? Такой цены нет! При этом они вчера ее еще весь день обновляли, рисовали сперва на 20 баксов меньше, под конец на 25.

Как же они не любят золото. Еще бы, отбирает кусок пирога у фальшивомонетчиков. Опять манипуляции.Откуда они взяли 1856? Такой цены нет! При этом они вчера ее еще весь день обновляли, рисовали сперва на 20 баксов меньше, под конец на 25.Как же они не любят золото. Еще бы, отбирает кусок пирога у фальшивомонетчиков. hxbbgaf Повідомлень: 21945 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1604 раз. Подякували: 2277 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2227222822292230 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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