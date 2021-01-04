Додано: Чет 24 гру, 2020 13:48

odessit2007 написав: наблюдательный написав: И представьте что будет, если население начнёт избавляться и от зелёных.

Гиперинфляция, это страшная вещь. За несколько мес. может остановиться практически всё.... И представьте что будет, если население начнёт избавляться и от зелёных.Гиперинфляция, это страшная вещь. За несколько мес. может остановиться практически всё....

наблюдательный,

давно читаю что вы пишите

ну кроме вас и еще парочку читать в принципе некого

а дискутировать к сожалению нет времени

времени нет совсем

так вот

у меня сложилось такое впечатление будто это пишут несколько человек

причем с абсолютно разными подходами к финансам

ну не знаю почему

вы не знаете?))) наблюдательный,давно читаю что вы пишитену кроме вас и еще парочку читать в принципе некогоа дискутировать к сожалению нет временивремени нет совсемтак воту меня сложилось такое впечатление будто это пишут несколько человекпричем с абсолютно разными подходами к финансамну не знаю почемувы не знаете?)))

Так времена же меняются....Когда Трамп пришёл к власти, то у меня была надежда что США снова воспрянут как при Рейгане. И в принципе он много чего для этого сделал. Но когда он лично заявил что Америке сильный доллар не нужен, а ФРС начала снижать учетную ставку, то уже тогда закрались сомнения в силе доллара. А когда центробанки ведущих стран мира загнали ставки в отрицательную зону, и пошли заявления что нужно разгонять инфляцию для стимулирования экономики, то всё стало на свои места.Плюс торговая война США с Китаем добавила проблем. Вы очевидно помните мой переворот, когда я при цене кажись 1240 начал писать обратные вещи. Что золото нужно уже не продавать, а покупать. Ну так бывает. Ситуация ведь изменилась кардинально.Нельзя же черное всегда называть белым.Я сам не фанат золота, и не раз об этом писал, но в настоящее время я не вижу для него альтернативы, в плане сбережения средств.