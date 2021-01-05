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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:08

Полностью беспричинное падение на фоне растущего евро и стоящей фонды. Не спасет их эта манипуляция! Доллару кранты, несмотря даже на накачиваемую американским печатным станком пирамиду криптовалют для аккумулирования и стерилизации денег и сбивание голыми шортами цены золота и серебра.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:54

  hxbbgaf написав:Полностью беспричинное падение на фоне растущего евро и стоящей фонды. Не спасет их эта манипуляция! Доллару кранты, несмотря даже на накачиваемую американским печатным станком пирамиду криптовалют для аккумулирования и стерилизации денег и сбивание голыми шортами цены золота и серебра.

бинго...
крипта и есть отвод для лишней массы денег. Ещё есть варианты-аналоги?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:03

  swan forever написав:
  Volodumur_GM написав:НБУ нарешті запустив онлайн магазин по продажу монет:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/kupuvat ... nogo-banku

Архістратиги теж є, щоправда не всі номінали.

Там уже ничего нет - продажу прикрыли
https://coins.bank.gov.ua/


Что и почем там было? ну или что привлекло Ваше внимание?
какая-то причина у такого экстра-спроса была?
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:19

  Investor_K написав:
  Alex2007 написав:
  hxbbgaf написав:Что за буза, банки не пашут сегодня что ли. Цен нет.


все иностранные деньги, золото и серебро вывезли. двери наглухо заколотили. нам оставили бусы и ракушки :mrgreen:
Аргументируйте Вашу позицию


Investor_K, Вы слишком серьезно и буквальным образом отнеслись к тому моему сообщению. :D
Ну какие могут быть от банков цены на золото в 10-11 утра в первый рабочий день года, там до работы многие наверняка не дошли к этому времени (кто-то с бодуна, кто-то в отпуске, кто-то на самоизоляции). Тут мозги не могут родить мысли что с валютой делать (то ли сливать, то ли покупать), то кому то золото нужно было до обеда :wink:
Alex2007
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