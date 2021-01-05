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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 06 січ, 2021 15:08
Полностью беспричинное падение на фоне растущего евро и стоящей фонды. Не спасет их эта манипуляция! Доллару кранты, несмотря даже на накачиваемую американским печатным станком пирамиду криптовалют для аккумулирования и стерилизации денег и сбивание голыми шортами цены золота и серебра.
Додано: Сер 06 січ, 2021 15:54
бинго...
крипта и есть отвод для лишней массы денег. Ещё есть варианты-аналоги?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 06 січ, 2021 16:03
Что и почем там было? ну или что привлекло Ваше внимание?
какая-то причина у такого экстра-спроса была?
Додано: Сер 06 січ, 2021 16:19
Investor_K, Вы слишком серьезно и буквальным образом отнеслись к тому моему сообщению.
Ну какие могут быть от банков цены на золото в 10-11 утра в первый рабочий день года, там до работы многие наверняка не дошли к этому времени (кто-то с бодуна, кто-то в отпуске, кто-то на самоизоляции). Тут мозги не могут родить мысли что с валютой делать (то ли сливать, то ли покупать), то кому то золото нужно было до обеда
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