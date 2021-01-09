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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 06 січ, 2021 15:08
Полностью беспричинное падение на фоне растущего евро и стоящей фонды. Не спасет их эта манипуляция! Доллару кранты, несмотря даже на накачиваемую американским печатным станком пирамиду криптовалют для аккумулирования и стерилизации денег и сбивание голыми шортами цены золота и серебра.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 06 січ, 2021 15:54
hxbbgaf написав:
Полностью беспричинное падение на фоне растущего евро и стоящей фонды. Не спасет их эта манипуляция! Доллару кранты, несмотря даже на накачиваемую американским печатным станком пирамиду криптовалют для аккумулирования и стерилизации денег и сбивание голыми шортами цены золота и серебра.
бинго...
крипта и есть отвод для лишней массы денег. Ещё есть варианты-аналоги?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 16:03
Что и почем там было? ну или что привлекло Ваше внимание?
какая-то причина у такого экстра-спроса была?
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matroSkin
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Додано: Сер 06 січ, 2021 16:19
Investor_K написав:
Аргументируйте Вашу позицию
Investor_K, Вы слишком серьезно и буквальным образом отнеслись к тому моему сообщению.
Ну какие могут быть от банков цены на золото в 10-11 утра в первый рабочий день года, там до работы многие наверняка не дошли к этому времени (кто-то с бодуна, кто-то в отпуске, кто-то на самоизоляции). Тут мозги не могут родить мысли что с валютой делать (то ли сливать, то ли покупать), то кому то золото нужно было до обеда
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Alex2007
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Додано: Сер 06 січ, 2021 22:46
Капитолий штурмом берут, уже один труп...
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Додано: Суб 09 січ, 2021 17:21
matroSkin
В том-то и дело - там было пусто, как я зашёл. И объява - "Мы на оптимизации".
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 18:21
Байден пообещал напечатать триллионы долларов и выплатить по $2000 каждому американцу
В пятницу, 8 января, избранный президент США Джо Байден выступил на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр) и объявил, что готовит новый пакет мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.
Байден признал недостаточным последний законопроект о связанных с коронавирусом стимулирующих мерах. Этот законопроект был принят в конце прошлого месяца и предусматривал стимулы на сумму $900 млрд, а также прямые выплаты американцам в размере $600.
Избранный президент заявил, что этих мер «недостаточно» и назвал материальную помощь гражданам страны «авансовым платежом». Он сообщил, что в следующий четверг проведет пресс-конференцию, на которой официально представит новый план стимулирования экономики в связи с COVID-19.
Байден добавил, что речь идет о «триллионах долларов», и объяснил, что ведущие экономисты рекомендовали ему потратить эти средства прямо сейчас, чтобы «удержать экономику от коллапса в этом году».
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hxbbgaf
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