Додано: Суб 09 січ, 2021 17:21

matroSkin

В том-то и дело - там было пусто, как я зашёл. И объява - "Мы на оптимизации".

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.