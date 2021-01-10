Полностью беспричинное падение на фоне растущего евро и стоящей фонды. Не спасет их эта манипуляция! Доллару кранты, несмотря даже на накачиваемую американским печатным станком пирамиду криптовалют для аккумулирования и стерилизации денег и сбивание голыми шортами цены золота и серебра.
hxbbgaf написав:Полностью беспричинное падение на фоне растущего евро и стоящей фонды. Не спасет их эта манипуляция! Доллару кранты, несмотря даже на накачиваемую американским печатным станком пирамиду криптовалют для аккумулирования и стерилизации денег и сбивание голыми шортами цены золота и серебра.
бинго... крипта и есть отвод для лишней массы денег. Ещё есть варианты-аналоги?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
hxbbgaf написав:Что за буза, банки не пашут сегодня что ли. Цен нет.
все иностранные деньги, золото и серебро вывезли. двери наглухо заколотили. нам оставили бусы и ракушки
Аргументируйте Вашу позицию
Investor_K, Вы слишком серьезно и буквальным образом отнеслись к тому моему сообщению. Ну какие могут быть от банков цены на золото в 10-11 утра в первый рабочий день года, там до работы многие наверняка не дошли к этому времени (кто-то с бодуна, кто-то в отпуске, кто-то на самоизоляции). Тут мозги не могут родить мысли что с валютой делать (то ли сливать, то ли покупать), то кому то золото нужно было до обеда
Байден пообещал напечатать триллионы долларов и выплатить по $2000 каждому американцу
В пятницу, 8 января, избранный президент США Джо Байден выступил на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр) и объявил, что готовит новый пакет мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.
Байден признал недостаточным последний законопроект о связанных с коронавирусом стимулирующих мерах. Этот законопроект был принят в конце прошлого месяца и предусматривал стимулы на сумму $900 млрд, а также прямые выплаты американцам в размере $600.
Избранный президент заявил, что этих мер «недостаточно» и назвал материальную помощь гражданам страны «авансовым платежом». Он сообщил, что в следующий четверг проведет пресс-конференцию, на которой официально представит новый план стимулирования экономики в связи с COVID-19.
Байден добавил, что речь идет о «триллионах долларов», и объяснил, что ведущие экономисты рекомендовали ему потратить эти средства прямо сейчас, чтобы «удержать экономику от коллапса в этом году».