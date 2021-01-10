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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2229223022312232
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:43

  odessit2007 написав:новости прямо как подобрали под рост золота
вот прямо лучше не придумаешь
только роста нет :roll:
https://tradingeconomics.com/commodity/gold

Все готується під ріст бакса...

Погашення казначейством Штатів 2 трлн в цьому кварталі, 6 чи 8 трлн за рік.

Тому треба, що бакс був сильним, бо ... Хто ж візьме, і, а раптом не перевкладуться?
change_pm
 
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