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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:43
Все готується під ріст бакса...
Погашення казначейством Штатів 2 трлн в цьому кварталі, 6 чи 8 трлн за рік.
Тому треба, що бакс був сильним, бо ... Хто ж візьме, і, а раптом не перевкладуться?
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Додано: Пон 11 січ, 2021 16:30
change_pm написав:
Все готується під ріст бакса...
Погашення казначейством Штатів 2 трлн в цьому кварталі, 6 чи 8 трлн за рік.
Тому треба, що бакс був сильним, бо ... Хто ж візьме, і, а раптом не перевкладуться?
Всерьез думаете, что кто-то вытянет из широких штанин 8 трюликов и вложит в трежеря? Столько свободных денег в мире нет. Поэтому эти манипуляции - мертвому припарка. Крах финансовой системы - дело нескольких месяцев.
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