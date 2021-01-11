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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2229223022312232 Додано: Пон 11 січ, 2021 11:43 odessit2007 написав: новости прямо как подобрали под рост золота

вот прямо лучше не придумаешь

только роста нет

https://tradingeconomics.com/commodity/gold новости прямо как подобрали под рост золотавот прямо лучше не придумаешьтолько роста нет

Все готується під ріст бакса...



Погашення казначейством Штатів 2 трлн в цьому кварталі, 6 чи 8 трлн за рік.



Тому треба, що бакс був сильним, бо ... Хто ж візьме, і, а раптом не перевкладуться? Все готується під ріст бакса...Погашення казначейством Штатів 2 трлн в цьому кварталі, 6 чи 8 трлн за рік.Тому треба, що бакс був сильним, бо ... Хто ж візьме, і, а раптом не перевкладуться? change_pm Повідомлень: 2832 З нами з: 03.02.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 608 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 січ, 2021 16:30 change_pm написав: odessit2007 написав: новости прямо как подобрали под рост золота

вот прямо лучше не придумаешь

только роста нет

https://tradingeconomics.com/commodity/gold новости прямо как подобрали под рост золотавот прямо лучше не придумаешьтолько роста нет

Все готується під ріст бакса...



Погашення казначейством Штатів 2 трлн в цьому кварталі, 6 чи 8 трлн за рік.



Тому треба, що бакс був сильним, бо ... Хто ж візьме, і, а раптом не перевкладуться? Все готується під ріст бакса...Погашення казначейством Штатів 2 трлн в цьому кварталі, 6 чи 8 трлн за рік.Тому треба, що бакс був сильним, бо ... Хто ж візьме, і, а раптом не перевкладуться?

Всерьез думаете, что кто-то вытянет из широких штанин 8 трюликов и вложит в трежеря? Столько свободных денег в мире нет. Поэтому эти манипуляции - мертвому припарка. Крах финансовой системы - дело нескольких месяцев. Всерьез думаете, что кто-то вытянет из широких штанин 8 трюликов и вложит в трежеря? Столько свободных денег в мире нет. Поэтому эти манипуляции - мертвому припарка. Крах финансовой системы - дело нескольких месяцев. hxbbgaf Повідомлень: 22015 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1608 раз. Подякували: 2281 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 07:28 Насчет несколько месяцев я бы не писал, нужен какой-то триггер.

Типа начало войны, крупный терракт или что-то типа усиление барановируса с обвалом бирж. За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.

Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea: :idea: Lion+ Повідомлень: 1928 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 січ, 2021 07:55 hxbbgaf написав: change_pm написав: odessit2007 написав: новости прямо как подобрали под рост золота

вот прямо лучше не придумаешь

только роста нет

https://tradingeconomics.com/commodity/gold новости прямо как подобрали под рост золотавот прямо лучше не придумаешьтолько роста нет

Все готується під ріст бакса...



Погашення казначейством Штатів 2 трлн в цьому кварталі, 6 чи 8 трлн за рік.



Тому треба, що бакс був сильним, бо ... Хто ж візьме, і, а раптом не перевкладуться? Все готується під ріст бакса...Погашення казначейством Штатів 2 трлн в цьому кварталі, 6 чи 8 трлн за рік.Тому треба, що бакс був сильним, бо ... Хто ж візьме, і, а раптом не перевкладуться?

Всерьез думаете, что кто-то вытянет из широких штанин 8 трюликов и вложит в трежеря? Столько свободных денег в мире нет. Поэтому эти манипуляции - мертвому припарка. Крах финансовой системы - дело нескольких месяцев. Всерьез думаете, что кто-то вытянет из широких штанин 8 трюликов и вложит в трежеря?. Поэтому эти манипуляции - мертвому припарка. Крах финансовой системы - дело нескольких месяцев.

Чувак, починай користуватись доступною інфою...



На днях розміщались американські 3річки, перепідписка 2.52 рази.



Розмістили 58 млрд баксів. Чувак, починай користуватись доступною інфою...На днях розміщались американські 3річки, перепідписка 2.52 рази.Розмістили 58 млрд баксів. change_pm Повідомлень: 2832 З нами з: 03.02.16 Подякував: 73 раз. Подякували: 608 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2229223022312232 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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