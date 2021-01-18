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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2229223022312232
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:43

  odessit2007 написав:новости прямо как подобрали под рост золота
вот прямо лучше не придумаешь
только роста нет :roll:
https://tradingeconomics.com/commodity/gold

Все готується під ріст бакса...

Погашення казначейством Штатів 2 трлн в цьому кварталі, 6 чи 8 трлн за рік.

Тому треба, що бакс був сильним, бо ... Хто ж візьме, і, а раптом не перевкладуться?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:30

  change_pm написав:
  odessit2007 написав:новости прямо как подобрали под рост золота
вот прямо лучше не придумаешь
только роста нет :roll:
https://tradingeconomics.com/commodity/gold

Все готується під ріст бакса...

Погашення казначейством Штатів 2 трлн в цьому кварталі, 6 чи 8 трлн за рік.

Тому треба, що бакс був сильним, бо ... Хто ж візьме, і, а раптом не перевкладуться?

Всерьез думаете, что кто-то вытянет из широких штанин 8 трюликов и вложит в трежеря? Столько свободных денег в мире нет. Поэтому эти манипуляции - мертвому припарка. Крах финансовой системы - дело нескольких месяцев.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 07:28

Насчет несколько месяцев я бы не писал, нужен какой-то триггер.
Типа начало войны, крупный терракт или что-то типа усиление барановируса с обвалом бирж.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 07:55

  hxbbgaf написав:
  change_pm написав:
  odessit2007 написав:новости прямо как подобрали под рост золота
вот прямо лучше не придумаешь
только роста нет :roll:
https://tradingeconomics.com/commodity/gold

Все готується під ріст бакса...

Погашення казначейством Штатів 2 трлн в цьому кварталі, 6 чи 8 трлн за рік.

Тому треба, що бакс був сильним, бо ... Хто ж візьме, і, а раптом не перевкладуться?

Всерьез думаете, что кто-то вытянет из широких штанин 8 трюликов и вложит в трежеря? Столько свободных денег в мире нет. Поэтому эти манипуляции - мертвому припарка. Крах финансовой системы - дело нескольких месяцев.

Чувак, починай користуватись доступною інфою...

На днях розміщались американські 3річки, перепідписка 2.52 рази.

Розмістили 58 млрд баксів.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:17

  change_pm написав:
На днях розміщались американські 3річки, перепідписка 2.52 рази.

Розмістили 58 млрд баксів.


Смотрю на трежеря м их держателей и не вижу ажиотажа среди стран.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 07:38

  Lion+ написав:
  change_pm написав:
На днях розміщались американські 3річки, перепідписка 2.52 рази.

Розмістили 58 млрд баксів.


Смотрю на трежеря м их держателей и не вижу ажиотажа среди стран.

Интересно, штаты уже жалеют, что развалили совок, или ещё нет?

СССР по сравнению с Китаем был более понятным и человечным.
Lion+, возьмут, куда они денутся.
Доллар, конечно, дряхлеет и шатается. Но такими темпами он ещё лет 50 может шататься
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:02

  Lion+ написав:
  change_pm написав:
На днях розміщались американські 3річки, перепідписка 2.52 рази.

Розмістили 58 млрд баксів.


Смотрю на трежеря м их держателей и не вижу ажиотажа среди стран.

Так і є...

Десь читав, що третину викупає ФЕДя, що по факту = поїмеєм весь світ...

А так скупають американські банки, там же все пов"язано і рука руку моє...
Доказано сином одного американського ще не президента )))
але залишилось недовго.

  change_pm написав:
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