Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:43
Все готується під ріст бакса...
Погашення казначейством Штатів 2 трлн в цьому кварталі, 6 чи 8 трлн за рік.
Тому треба, що бакс був сильним, бо ... Хто ж візьме, і, а раптом не перевкладуться?
change_pm
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Додано: Пон 11 січ, 2021 16:30
change_pm написав:
Все готується під ріст бакса...
Погашення казначейством Штатів 2 трлн в цьому кварталі, 6 чи 8 трлн за рік.
Тому треба, що бакс був сильним, бо ... Хто ж візьме, і, а раптом не перевкладуться?
Всерьез думаете, что кто-то вытянет из широких штанин 8 трюликов и вложит в трежеря? Столько свободных денег в мире нет. Поэтому эти манипуляции - мертвому припарка. Крах финансовой системы - дело нескольких месяцев.
hxbbgaf
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Додано: Вів 12 січ, 2021 07:28
Насчет несколько месяцев я бы не писал, нужен какой-то триггер.
Типа начало войны, крупный терракт или что-то типа усиление барановируса с обвалом бирж.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай
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Lion+
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Додано: Вів 12 січ, 2021 07:55
hxbbgaf написав: change_pm написав:
Все готується під ріст бакса...
Погашення казначейством Штатів 2 трлн в цьому кварталі, 6 чи 8 трлн за рік.
Тому треба, що бакс був сильним, бо ... Хто ж візьме, і, а раптом не перевкладуться?
Всерьез думаете, что кто-то вытянет из широких штанин 8 трюликов и вложит в трежеря?
Столько свободных денег в мире нет
. Поэтому эти манипуляции - мертвому припарка. Крах финансовой системы - дело нескольких месяцев.
Чувак, починай користуватись доступною інфою...
На днях розміщались американські 3річки, перепідписка 2.52 рази.
Розмістили 58 млрд баксів.
change_pm
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:17
change_pm написав:
На днях розміщались американські 3річки, перепідписка 2.52 рази.
Розмістили 58 млрд баксів.
Смотрю на трежеря м их держателей и не вижу ажиотажа среди стран.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай
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Lion+
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Додано: Вів 19 січ, 2021 07:38
Lion+ написав: change_pm написав:
На днях розміщались американські 3річки, перепідписка 2.52 рази.
Розмістили 58 млрд баксів.
Смотрю на трежеря м их держателей и не вижу ажиотажа среди стран.
Интересно, штаты уже жалеют, что развалили совок, или ещё нет?
СССР по сравнению с Китаем был более понятным и человечным.
Lion+, возьмут, куда они денутся.
Доллар, конечно, дряхлеет и шатается. Но такими темпами он ещё лет 50 может шататься
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Додано: Вів 19 січ, 2021 10:02
Lion+ написав: change_pm написав:
На днях розміщались американські 3річки, перепідписка 2.52 рази.
Розмістили 58 млрд баксів.
Смотрю на трежеря м их держателей и
не вижу ажиотажа среди стран
.
Так і є...
Десь читав, що третину викупає ФЕДя, що по факту = поїмеєм весь світ...
А так скупають американські банки, там же все пов"язано і рука руку моє...
Доказано сином одного американського ще не президента )))
але залишилось недовго.
change_pm написав:
change_pm
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Додано: Вів 19 січ, 2021 17:12
Пишут, что на Comex был ордер на продажу 1,4 миллиона унций золота на сумму $2,7 миллиарда долларов. Возможно не без участия Банка международных расчетов с целью установления более низкой цены.
tumos
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Додано: Чет 28 січ, 2021 15:28
На биржах интересный движняк с GameStop, типа революция...
Безумие GameStop и Великое восстание 2021 года.
https://ru.investing.com/news/stock-mar ... le-2030484
Хедж-фонды теряют миллиарды из-за трейдеров Reddit.
https://ru.investing.com/news/stock-mar ... le-2030455
Чукча2
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:13
Reddit пришел на рынок нефти: акции мелкой буровой компании взлетели почти на 1000%/
https://www.profinance.ru/news/2021/01/ ... i-na-.html
Мелкие инвесторы продолжают охоту за деньгами хеджфондов.
https://www.profinance.ru/_quote_show_/java/
Ну вот и последствия урагана ликвидности.
Умные дядьки пишут, что это всё следствие гуляния пузыря ликвидности на рынке.
Также писали, что скоро до серебра доберутся, вчера по 7-10%...пристреливались
С такими объёмами, как сейчас, братья Хант три раза перевернутся
Чукча2
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