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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2230223122322233
Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:25

  Чукча2 написав:Reddit пришел на рынок нефти: акции мелкой буровой компании взлетели почти на 1000%/
https://www.profinance.ru/news/2021/01/ ... i-na-.html

Мелкие инвесторы продолжают охоту за деньгами хеджфондов.
https://www.profinance.ru/_quote_show_/java/

Ну вот и последствия урагана ликвидности.
Умные дядьки пишут, что это всё следствие гуляния пузыря ликвидности на рынке.
Также писали, что скоро до серебра доберутся, вчера по 7-10%...пристреливались :wink:
С такими объёмами, как сейчас, братья Хант три раза перевернутся :wink:

Пока что бабки лохвесторов направляют в пустое место - крипту. Финальный загон от величайшего мошенника Илона Маска. Достаточно написать одно слово. Такое впечатление, что их специально одурачивали и готовили и убивали образование и критическое мышление ради таких моментов.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:35

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Пока что


Ну это пока тока начало "революции", всё может резко измениться, это рынки уже показали...
По битку просто объёмы скромные, легче качать, как и с серебром.
С золотом, пишут, так не получится... хотя кто его знает.

Брокеры предали клиентов, чтобы спасти хедж-фонды от банкротства?
https://www.profinance.ru/news/2021/01/ ... tstva.html
Глобальный долг вырос на $19.5 трлн из-за пандемии
https://www.profinance.ru/news/2021/01/ ... demii.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:14

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

https://charter97.org/ru/news/2021/1/29/409380/
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