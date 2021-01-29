Ну вот и последствия урагана ликвидности. Умные дядьки пишут, что это всё следствие гуляния пузыря ликвидности на рынке. Также писали, что скоро до серебра доберутся, вчера по 7-10%...пристреливались С такими объёмами, как сейчас, братья Хант три раза перевернутся
Пока что бабки лохвесторов направляют в пустое место - крипту. Финальный загон от величайшего мошенника Илона Маска. Достаточно написать одно слово. Такое впечатление, что их специально одурачивали и готовили и убивали образование и критическое мышление ради таких моментов.
Ну это пока тока начало "революции", всё может резко измениться, это рынки уже показали... По битку просто объёмы скромные, легче качать, как и с серебром. С золотом, пишут, так не получится... хотя кто его знает.
Сам факт появления подобных историй и коллапсирующие активы в сотни процентов за торговую сессию на адских оборотах – верный признак кульминации. Это не происходит просто так, конец значительно ближе, чем многие думают. Но это не будет иметь ничего общего с 2009. Тогда впереди было 30 трлн QE и бесконечно отрицательные ставки. Теперь этого не будет. Будет конец текущей монетарной парадигмы со всеми вытекающими драматическими последствиями. Выживет в финансовом смысле чуть более, чем никто, но этот путь надо пройти… Скоро, очень скоро.