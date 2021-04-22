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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 27 бер, 2021 02:26
VitaliyN написав:
На с чет горы золота - в эту туфту, естественно никто не поверил, а вот , что это происки ФРС - Вы уже сошли с ума!!!
это к хавбегав!
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 01:20
Уже и раз в месяц отчет не дают по денежной массе, вчера голяк.https://www.federalreserve.gov/releases/h6/
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