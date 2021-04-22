RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2234223522362237
Повідомлення Додано: Суб 27 бер, 2021 02:26

  VitaliyN написав:На с чет горы золота - в эту туфту, естественно никто не поверил, а вот , что это происки ФРС - Вы уже сошли с ума!!!
это к хавбегав!
VitaliyN
 
Повідомлень: 209
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 01:20

Уже и раз в месяц отчет не дают по денежной массе, вчера голяк.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22184
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2234223522362237
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.