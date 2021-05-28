это к хавбегав!
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 27 бер, 2021 02:26
Додано: П'ят 23 кві, 2021 01:20
Уже и раз в месяц отчет не дают по денежной массе, вчера голяк.
Додано: Суб 22 тра, 2021 13:10
Динаміка золота в 21 столітті в різних валютах (долар, євро, швейцарський франк і фунт стерлінгів). Тижневий масштаб за 20 років.
З 2001 по 2011 рр потужне зростання, з 2011 по 2020 рр корекція (консолідація, пауза, як завгодно). Спрощено, 10 років зростання, 10 років корекції.
В євро і фунті золото вже оновило максимум 2011 р і успішно протестувала цей рівень зверху (ознака сили). У доларі і франку ціна продовжує "фліртувати" з максимумами, то пробиваючи їх, то повертаючись назад. Думаю, остаточний пробій вгору це лише питання часу.
Гадаю, в поточному десятилітті золото знову займе в інвестиційних (НЕ спекулятивних) портфелях гідне місце.
Додано: Суб 22 тра, 2021 13:13
Тим часом, ринок почав закладати в ціни зростання інфляційних очікувань, а в парі звичних захисних активів Золото стало більш привабливим ніж Трежеріс.
Консолідація співвідношення Золото / Трежеріс (GLD / TLT), яка триває більше 6 років, завершилася на користь золота. На мою думку, це може мати довгострокові результати для цієї пари активів.
Звісно, будуть і зворотні рухи, які, з урахуванням масштабу цього графіка (тижневий) можуть тривати дні або неділі. Але в наступному 6-річному горізонті ймовірність зростання цього співвідношення я оцінюю як високу. І першою цільовою зоною це зростання не обмежиться.
Додано: Нед 23 тра, 2021 12:23
Додано: Нед 23 тра, 2021 18:08
Mugwort
дохлое дело прогнозировать от графиков - много чего изменилось в этом мире за последние пару лет.
на пятилетке должно спуститься в долину; на максимуме должно расти. Это я о том, как прикладывать к графикам. Проверьте, ведь у Вас другой график.
Додано: Чет 27 тра, 2021 17:39
Не смог сдержаться, чтоб не написать. Что за дурдом опять в Америке? Продажи жилья валятся, опять незавершенные сделки -4.4%, еще и заказы на товары длительного пользования упали, при этом они трещат о каком-то буме на рынке недвиги и гадают, когда же он закончится. Я понимаю, что ребята дурачат весь мир и это совсем не "бум", а наоборот, а цена растет из-за гиперинфляции, но сколько еще мир будет на это вестись и когда начнет сливать весь американский трэшак от доллара, трежерей и переоцененных даже с учетом гипера в разы акций до пустого места - криптовалют, которые тоже являются детищем ФРС, и начинать вкладываться в реальные активы, а не в фантики, давая скупать реальные активы нужным дядям.
Додано: Суб 29 тра, 2021 07:51
подруга жены - астрологи говорят, шо мир вступил в Эру Водолея! И так далее...
Приблизительно такой же ответ можно рисовать на вопрошающее КОГДА
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