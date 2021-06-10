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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2235223622372238
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 09:05

2001 Это легко лечится, когда ваша криптовалюта теряет 20 процентов за пару часов. Просто дождитесь своей очереди к криптотерапевту
gleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 10:02

  gleb написав:2001 Это легко лечится, когда ваша криптовалюта теряет 20 процентов за пару часов. Просто дождитесь своей очереди к криптотерапевту

Моя уже около 50% потеряла,а доктора всё нет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 16:18

2001 Путь к выздоровлению от криптоболезней криптист
gleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:40

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  gleb написав:3. золото резко реагирует на галлопирующую инфляцию. Это да.


Здравствуйте!
Вот как раз отчёт по инфляции с минуты на минуту, и если будет резкий рост...то полетит вниз , так как сразу возрастает вероятность поднятия ставки ФРС и сворачивание стимулов.
Хотя , как показала практика, дальше разговоров ФРС не пойдёт, не те времена на дворе...но говорить будут много
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:42

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

gleb

А в целом, мир очень изменился за последние 2-3 года, совсем другие ценности у людей...как финансовые, так и личные
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:53

  gleb написав:2001 Путь к выздоровлению от криптоболезней криптист

Я понимаю,что крипта - это дырка от бублика.Но 5% вложил,вдруг выстрелит :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:17

  Чукча2 написав:gleb

А в целом, мир очень изменился за последние 2-3 года, совсем другие ценности у людей...как финансовые, так и личные

Лапша это все. ФРСники усиленно хотят вляпать как можно больше влошенцев в криптопирамиду прямым выкупом этих бесполезных цифровых кодов и накручиванием цены, афера тысячелетия явно выдумана не для того, чтоб всех озолотить.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:22

  gleb написав:5. те, кто выбирает золото, в крипту не пойдут - не та психология

Не факт. Состоялось настолько наглое накручивание цены, по сути, пустого места, что не устояли даже многие придерживающиеся консервативных взглядов. Говорят, минимум 14% американцев уже в крипте! На то и расчет, для того и афера века делалась - все должно было быть нагло, бесцеремонно и ошеломляюще, чтоб сбивали копыта и не успевали думать о том, что вкладываются в пустое место.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:25

Макрон опять призывает продать золото, чтоб помочь Африке. Акции теслы или трежеря не призывает продать... Кажется, чувак закупается золотом.
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