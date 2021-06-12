|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 08 чер, 2021 09:05
2001 Это легко лечится, когда ваша криптовалюта теряет 20 процентов за пару часов. Просто дождитесь своей очереди к криптотерапевту
Додано: Вів 08 чер, 2021 10:02
Додано: Чет 10 чер, 2021 14:40
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Здравствуйте!
Вот как раз отчёт по инфляции с минуты на минуту, и если будет резкий рост...то полетит вниз , так как сразу возрастает вероятность поднятия ставки ФРС и сворачивание стимулов.
Хотя , как показала практика, дальше разговоров ФРС не пойдёт, не те времена на дворе...но говорить будут много
Додано: Чет 10 чер, 2021 14:42
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
gleb
А в целом, мир очень изменился за последние 2-3 года, совсем другие ценности у людей...как финансовые, так и личные
Додано: Чет 10 чер, 2021 14:53
Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:17
Лапша это все. ФРСники усиленно хотят вляпать как можно больше влошенцев в криптопирамиду прямым выкупом этих бесполезных цифровых кодов и накручиванием цены, афера тысячелетия явно выдумана не для того, чтоб всех озолотить.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:22
Не факт. Состоялось настолько наглое накручивание цены, по сути, пустого места, что не устояли даже многие придерживающиеся консервативных взглядов. Говорят, минимум 14% американцев уже в крипте! На то и расчет, для того и афера века делалась - все должно было быть нагло, бесцеремонно и ошеломляюще, чтоб сбивали копыта и не успевали думать о том, что вкладываются в пустое место.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:25
Макрон опять призывает продать золото, чтоб помочь Африке. Акции теслы или трежеря не призывает продать... Кажется, чувак закупается золотом.
Додано: Нед 13 чер, 2021 15:22
Чем наглее ложь, тем легче в неё поверить. Нужно, чтобы как можно больше людей стали обладателями долларов и биткоинов. Тогда больше куш можно будет сорвать. Жизненный опыт мне подсказывает, что нельзя доверять системам, которые не контролиуемы мною.
|