RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2236223722382239
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 23:04

  llex49 написав:Чем наглее ложь, тем легче в неё поверить. Нужно, чтобы как можно больше людей стали обладателями долларов и биткоинов. Тогда больше куш можно будет сорвать. Жизненный опыт мне подсказывает, что нельзя доверять системам, которые не контролиуемы мною.


а вы контролируете золотую систему? :D
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2987
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1481 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 05:58

Безусловно нет, но это последнее, что рухнет. Более надёжный инструмент предложить не могу.
llex49
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 28.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:45

Тут сразу и фед, и ЕЦБ, и саммит 7-ки. Еще и масонская марионетка макрон призвал продавать золото (а сам, похоже, сейчас его скупает, там цинизму нет предела). Похоже, задействовали всю "тяжелую артиллерию", чтоб сбить золото и нарисовать позитив к этим событиям. Как последний раз, завтра хоть трава не расти. Показательно, что что при этом загоняют не столько в доллар и фонду, сколько в крипту! Сразу видно, чей проект по стерилизации "лишней" денежной массы в вашем кошельке и где будет кидок в ноль.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22231
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1641 раз.
Подякували: 2294 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2236223722382239
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32921)
14.06.2021 10:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.