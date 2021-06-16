Додано: Вів 15 чер, 2021 15:31

Я живу в Нидерландах и местные сравнивают крипту с тюльпанной манией в 1637. Тогда за одну луковицу можно было купить дом в Амстердаме или 20 годовых доходов. И что типа этот крипто пузырь должен переплюнуть ту манию. Так что пока биток не разогнали до цены дома в Амстердаме то ещё есть куда расти.На работе кстати самые низко оплачиваемые сотрудники больше всех сидят в крипте от 500 евро до несколько тысяч евро и наверное люди всегда будут верить в магическую халяву которая их быстро озолотит.С другой стороны золото и серебро особо не растут и это на фоне нынешней инфляции и негативных ставок очень странно. У нас банки сейчас начали брать -0,5% если больше 100тис евро на счету. Официальная инфляция на данный момент что-то типа 2,5% но реально всё в этом году поднялось на 5-8%.