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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 13 чер, 2021 23:04
llex49 написав:
Чем наглее ложь, тем легче в неё поверить. Нужно, чтобы как можно больше людей стали обладателями долларов и биткоинов. Тогда больше куш можно будет сорвать. Жизненный опыт мне подсказывает, что нельзя доверять системам, которые не контролиуемы мною
.
а вы контролируете золотую систему?
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Alex2007
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Додано: Пон 14 чер, 2021 05:58
Безусловно нет, но это последнее, что рухнет. Более надёжный инструмент предложить не могу.
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llex49
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Додано: Пон 14 чер, 2021 08:45
Тут сразу и фед, и ЕЦБ, и саммит 7-ки. Еще и масонская марионетка макрон призвал продавать золото (а сам, похоже, сейчас его скупает, там цинизму нет предела). Похоже, задействовали всю "тяжелую артиллерию", чтоб сбить золото и нарисовать позитив к этим событиям. Как последний раз, завтра хоть трава не расти. Показательно, что что при этом загоняют не столько в доллар и фонду, сколько в крипту! Сразу видно, чей проект по стерилизации "лишней" денежной массы в вашем кошельке и где будет кидок в ноль.
Еще и резервы SPDR в пятницу даже подросли. То есть падение явно фейковое.
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hxbbgaf
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Додано: Вів 15 чер, 2021 15:31
Я живу в Нидерландах и местные сравнивают крипту с тюльпанной манией в 1637. Тогда за одну луковицу можно было купить дом в Амстердаме или 20 годовых доходов. И что типа этот крипто пузырь должен переплюнуть ту манию. Так что пока биток не разогнали до цены дома в Амстердаме то ещё есть куда расти.
На работе кстати самые низко оплачиваемые сотрудники больше всех сидят в крипте от 500 евро до несколько тысяч евро и наверное люди всегда будут верить в магическую халяву которая их быстро озолотит.
С другой стороны золото и серебро особо не растут и это на фоне нынешней инфляции и негативных ставок очень странно. У нас банки сейчас начали брать -0,5% если больше 100тис евро на счету. Официальная инфляция на данный момент что-то типа 2,5% но реально всё в этом году поднялось на 5-8%.
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timarius
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Додано: Вів 15 чер, 2021 17:16
timarius написав:
На работе кстати самые низко оплачиваемые сотрудники больше всех сидят в крипте
от 500 евро до несколько тысяч евро и наверное люди всегда будут верить в магическую халяву которая их быстро озолотит.
С другой стороны золото и серебро особо не растут и это на фоне нынешней инфляции и негативных ставок очень странно. У нас банки сейчас начали брать -0,5% если больше 100тис евро на счету. Официальная инфляция на данный момент что-то типа 2,5% но реально всё в этом году поднялось на 5-8%.
Вот это самый четкий сигнал на обвал крипты.
Ничего странного, манипуляции, надо пользоваться моментом. Потом будет рост в несколько раз за считанные месяцы.
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hxbbgaf
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Додано: Вів 15 чер, 2021 17:29
hxbbgaf написав:
Вот это самый четкий сигнал на обвал крипты.
Так может этот обвал уже как раз и был в последние недели
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2001
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Додано: Сер 16 чер, 2021 01:21
2001 написав: hxbbgaf написав:
Вот это самый четкий сигнал на обвал крипты.
Так может этот обвал уже как раз и был в последние недели
Какой же то обвал, большинство не потеряло, обвал, когда 99% будет в минусах. Тем более когда речь идет о пустом месте.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 17 чер, 2021 04:25
Резервы SPDR даже выросли. Падение фейковое, 2400 до августа!
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hxbbgaf
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Додано: Чет 17 чер, 2021 08:06
hxbbgaf написав:
Резервы SPDR даже выросли. Падение фейковое, 2400 до августа!
Очень смело!!! Может еще год укажите упомянутого Вами августа, Оракул Вы наш...
2400 многие ванговали год назад...
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VitaliyN
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