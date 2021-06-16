а вы контролируете золотую систему?
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 13 чер, 2021 23:04
а вы контролируете золотую систему?
Додано: Пон 14 чер, 2021 05:58
Безусловно нет, но это последнее, что рухнет. Более надёжный инструмент предложить не могу.
Додано: Пон 14 чер, 2021 08:45
Тут сразу и фед, и ЕЦБ, и саммит 7-ки. Еще и масонская марионетка макрон призвал продавать золото (а сам, похоже, сейчас его скупает, там цинизму нет предела). Похоже, задействовали всю "тяжелую артиллерию", чтоб сбить золото и нарисовать позитив к этим событиям. Как последний раз, завтра хоть трава не расти. Показательно, что что при этом загоняют не столько в доллар и фонду, сколько в крипту! Сразу видно, чей проект по стерилизации "лишней" денежной массы в вашем кошельке и где будет кидок в ноль.
Еще и резервы SPDR в пятницу даже подросли. То есть падение явно фейковое.
Додано: Вів 15 чер, 2021 15:31
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Я живу в Нидерландах и местные сравнивают крипту с тюльпанной манией в 1637. Тогда за одну луковицу можно было купить дом в Амстердаме или 20 годовых доходов. И что типа этот крипто пузырь должен переплюнуть ту манию. Так что пока биток не разогнали до цены дома в Амстердаме то ещё есть куда расти.
На работе кстати самые низко оплачиваемые сотрудники больше всех сидят в крипте от 500 евро до несколько тысяч евро и наверное люди всегда будут верить в магическую халяву которая их быстро озолотит.
С другой стороны золото и серебро особо не растут и это на фоне нынешней инфляции и негативных ставок очень странно. У нас банки сейчас начали брать -0,5% если больше 100тис евро на счету. Официальная инфляция на данный момент что-то типа 2,5% но реально всё в этом году поднялось на 5-8%.
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:16
Вот это самый четкий сигнал на обвал крипты.
Ничего странного, манипуляции, надо пользоваться моментом. Потом будет рост в несколько раз за считанные месяцы.
Додано: Вів 15 чер, 2021 17:29
Додано: Сер 16 чер, 2021 01:21
Додано: Чет 17 чер, 2021 08:06
Додано: Чет 17 чер, 2021 11:41
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Если примут закон, будет интересно.
Но как то мало верится, что примут.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|