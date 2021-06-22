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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 19 чер, 2021 08:50
Происходит какая-то буза. Резервы SPDR +12 тонн за один день, я такого не припоминаю даже во во время большого рост цены. Идет беспрецедентная скупка, но цена при этом валится. Явно что-то грядет, похоже, кинули все силы на сбивание цены голыми шортами перед Базелем-3 28 июня, прогнозирую новые исторические хаи до августа. Слишком много денег напечатано, фонда перегрета и тоже валится, биток после обвала вдвое показал свою "надежность", остаются одни драги для сохранения денег. Не удивлюсь началу войны или еще какой бузе в ближайший месяц для оправдания гиперка, предпосылки к которому они создавали минимум последние лет 18.
Додано: Пон 21 чер, 2021 02:47
Это клиника, доргой товарищ !!!
Я не могу понять , Вы сидите на полной котлете в драгмете? Или у Вас куча свободного времени, которое вы тратите на заметки * очень уважаемых экспертов* , данные денежной массы, резервов МВФ. Толк в чем???
А Гора золота- проделки ФРС, крипта (уже в мире 5000криптовалют)- проделки ФРС, что еще проделки ФРС??? Вы сошли с ума!!!
На счет фонды - Вы там хоть что- нибудь соображате, что б ху...ню писать.. Везде двойки, как сказал бы * очень уважаемый товарищ * Наблюдательный*!!! Наблюдательный - то же,еще тот чародей... ( Серебро по 40!, из Ютюба) смех да и только!
Додано: Пон 21 чер, 2021 03:36
Мож кому интересно, мои хождения по платине. Июнь2020 - заход в декабрьский фьюч2020 по 810, сброс по 890 в ноябре2020 и переклад по 936х2 в июньский фьюч2021 Сброс по 1180 в мае2021,
В общем заработал!
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:57
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