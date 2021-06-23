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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2237223822392240 Додано: Суб 19 чер, 2021 08:50 Происходит какая-то буза. Резервы SPDR +12 тонн за один день, я такого не припоминаю даже во во время большого рост цены. Идет беспрецедентная скупка, но цена при этом валится. Явно что-то грядет, похоже, кинули все силы на сбивание цены голыми шортами перед Базелем-3 28 июня, прогнозирую новые исторические хаи до августа. Слишком много денег напечатано, фонда перегрета и тоже валится, биток после обвала вдвое показал свою "надежность", остаются одни драги для сохранения денег. Не удивлюсь началу войны или еще какой бузе в ближайший месяц для оправдания гиперка, предпосылки к которому они создавали минимум последние лет 18. hxbbgaf Повідомлень: 22257 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1643 раз. Подякували: 2299 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 02:47 hxbbgaf написав: Происходит какая-то буза. Резервы SPDR +12 тонн за один день, я такого не припоминаю даже во во время большого рост цены. Идет беспрецедентная скупка, но цена при этом валится. Явно что-то грядет, похоже, кинули все силы на сбивание цены голыми шортами перед Базелем-3 28 июня, прогнозирую новые исторические хаи до августа. Слишком много денег напечатано, фонда перегрета и тоже валится, биток после обвала вдвое показал свою "надежность", остаются одни драги для сохранения денег. Не удивлюсь началу войны или еще какой бузе в ближайший месяц для оправдания гиперка, предпосылки к которому они создавали минимум последние лет 18. Происходит какая-то буза. Резервы SPDR +12 тонн за один день, я такого не припоминаю даже во во время большого рост цены. Идет беспрецедентная скупка, но цена при этом валится. Явно что-то грядет, похоже, кинули все силы на сбивание цены голыми шортами перед Базелем-3 28 июня, прогнозирую новые исторические хаи до августа. Слишком много денег напечатано, фонда перегрета и тоже валится, биток после обвала вдвое показал свою "надежность", остаются одни драги для сохранения денег. Не удивлюсь началу войны или еще какой бузе в ближайший месяц для оправдания гиперка, предпосылки к которому они создавали минимум последние лет 18.

Это клиника, доргой товарищ !!!

Я не могу понять , Вы сидите на полной котлете в драгмете? Или у Вас куча свободного времени, которое вы тратите на заметки * очень уважаемых экспертов* , данные денежной массы, резервов МВФ. Толк в чем???

А Гора золота- проделки ФРС, крипта (уже в мире 5000криптовалют)- проделки ФРС, что еще проделки ФРС??? Вы сошли с ума!!!

На счет фонды - Вы там хоть что- нибудь соображате, что б ху...ню писать.. Везде двойки, как сказал бы * очень уважаемый товарищ * Наблюдательный*!!! Наблюдательный - то же,еще тот чародей... ( Серебро по 40!, из Ютюба) смех да и только! Это клиника, доргой товарищ !!!Я не могу понять , Вы сидите на полной котлете в драгмете? Или у Вас куча свободного времени, которое вы тратите на заметки * очень уважаемых экспертов* , данные денежной массы, резервов МВФ. Толк в чем???А Гора золота- проделки ФРС, крипта (уже в мире 5000криптовалют)- проделки ФРС, что еще проделки ФРС??? Вы сошли с ума!!!На счет фонды - Вы там хоть что- нибудь соображате, что б ху...ню писать.. Везде двойки, как сказал бы * очень уважаемый товарищ * Наблюдательный*!!! Наблюдательный - то же,еще тот чародей... ( Серебро по 40!, из Ютюба) смех да и только! VitaliyN Повідомлень: 215 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 чер, 2021 03:36 Мож кому интересно, мои хождения по платине. Июнь2020 - заход в декабрьский фьюч2020 по 810, сброс по 890 в ноябре2020 и переклад по 936х2 в июньский фьюч2021 Сброс по 1180 в мае2021,

В общем заработал! VitaliyN Повідомлень: 215 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 13:57 VitaliyN написав: Мож кому интересно, мои хождения по платине. Июнь2020 - заход в декабрьский фьюч2020 по 810, сброс по 890 в ноябре2020 и переклад по 936х2 в июньский фьюч2021 Сброс по 1180 в мае2021,

В общем заработал! Мож кому интересно, мои хождения по платине. Июнь2020 - заход в декабрьский фьюч2020 по 810, сброс по 890 в ноябре2020 и переклад по 936х2 в июньский фьюч2021 Сброс по 1180 в мае2021,В общем заработал!

Т.е. история с нефтяными фьючерсами ничему не научила? Т.е. история с нефтяными фьючерсами ничему не научила? Richi Повідомлень: 1654 З нами з: 25.09.08 Подякував: 732 раз. Подякували: 774 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 чер, 2021 16:13 Поврежденный сертификат у слитка

1). Купит ли банк такой слиток без дисконта? Т.е. для банка важен не только слиток и упаковка, но и внешний вид сертификата???

2). Если не купит банк, куда можно продать такой слиток с минимальными потерями?

3). Можно ли в принципе этот сертификат бумажный оторвать и просто принести слиток в упаковке в банк? Т.е. сдать без сертификата? Или не возьмут?



Недавно сдавал золото в Глобус, так его там минут 30 проверяли: и взвешивали, и просвечивали какой-то лампой, и штангенциркулем каждую грань замеряли и с какими-то таблицами сверяли. Один из слитков сначала не захотели принять (сказали, что размеры не совпадают с таблицей), но потом перемеряли с другими кассиршами (там целый консилиум собрался) и все-таки взяли. Тоже Umicore, кстати. Вот поэтому и стремаюсь теперь по поводу этих сертификатов дурацких.



Буду признателен за любую информацию! Друзья, приветствую. Такой у меня вопрос: про упаковку слитков уже 100 раз писали, что при продаже банку важно, чтобы она была не повреждена. А вот что делать в ситуации, когда упаковка цела, а вот бумажный сертификат Umicore попортился от времени? Номер слитка на сертификате виден, но он расслоился (ну как картон обычно расслаивается от времени) и немного цвет изменился, небольшие пятна от времени на нем появились и удалить их не получается (похоже, что это плесень и она не снаружи сертификата, а внутри, просто проявилась наружу и потому и не получается ее удалить). Сама же упаковка, как я упоминал, полностью целая. В этой связи у меня два вопроса:1). Купит ли банк такой слиток без дисконта? Т.е. для банка важен не только слиток и упаковка, но и внешний вид сертификата???2). Если не купит банк, куда можно продать такой слиток с минимальными потерями?3). Можно ли в принципе этот сертификат бумажный оторвать и просто принести слиток в упаковке в банк? Т.е. сдать без сертификата? Или не возьмут?Недавно сдавал золото в Глобус, так его там минут 30 проверяли: и взвешивали, и просвечивали какой-то лампой, и штангенциркулем каждую грань замеряли и с какими-то таблицами сверяли. Один из слитков сначала не захотели принять (сказали, что размеры не совпадают с таблицей), но потом перемеряли с другими кассиршами (там целый консилиум собрался) и все-таки взяли. Тоже Umicore, кстати. Вот поэтому и стремаюсь теперь по поводу этих сертификатов дурацких.Буду признателен за любую информацию! igor_kir Повідомлень: 3 З нами з: 28.04.21 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2237223822392240 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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