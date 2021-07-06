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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 19 чер, 2021 08:50
Происходит какая-то буза. Резервы SPDR +12 тонн за один день, я такого не припоминаю даже во во время большого рост цены. Идет беспрецедентная скупка, но цена при этом валится. Явно что-то грядет, похоже, кинули все силы на сбивание цены голыми шортами перед Базелем-3 28 июня, прогнозирую новые исторические хаи до августа. Слишком много денег напечатано, фонда перегрета и тоже валится, биток после обвала вдвое показал свою "надежность", остаются одни драги для сохранения денег. Не удивлюсь началу войны или еще какой бузе в ближайший месяц для оправдания гиперка, предпосылки к которому они создавали минимум последние лет 18.
Додано: Пон 21 чер, 2021 02:47
Это клиника, доргой товарищ !!!
Я не могу понять , Вы сидите на полной котлете в драгмете? Или у Вас куча свободного времени, которое вы тратите на заметки * очень уважаемых экспертов* , данные денежной массы, резервов МВФ. Толк в чем???
А Гора золота- проделки ФРС, крипта (уже в мире 5000криптовалют)- проделки ФРС, что еще проделки ФРС??? Вы сошли с ума!!!
На счет фонды - Вы там хоть что- нибудь соображате, что б ху...ню писать.. Везде двойки, как сказал бы * очень уважаемый товарищ * Наблюдательный*!!! Наблюдательный - то же,еще тот чародей... ( Серебро по 40!, из Ютюба) смех да и только!
Додано: Пон 21 чер, 2021 03:36
Мож кому интересно, мои хождения по платине. Июнь2020 - заход в декабрьский фьюч2020 по 810, сброс по 890 в ноябре2020 и переклад по 936х2 в июньский фьюч2021 Сброс по 1180 в мае2021,
В общем заработал!
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:57
Додано: Чет 24 чер, 2021 16:13
Поврежденный сертификат у слитка
Друзья, приветствую. Такой у меня вопрос: про упаковку слитков уже 100 раз писали, что при продаже банку важно, чтобы она была не повреждена. А вот что делать в ситуации, когда упаковка цела, а вот бумажный сертификат Umicore попортился от времени? Номер слитка на сертификате виден, но он расслоился (ну как картон обычно расслаивается от времени) и немного цвет изменился, небольшие пятна от времени на нем появились и удалить их не получается (похоже, что это плесень и она не снаружи сертификата, а внутри, просто проявилась наружу и потому и не получается ее удалить). Сама же упаковка, как я упоминал, полностью целая. В этой связи у меня два вопроса:
1). Купит ли банк такой слиток без дисконта? Т.е. для банка важен не только слиток и упаковка, но и внешний вид сертификата???
2). Если не купит банк, куда можно продать такой слиток с минимальными потерями?
3). Можно ли в принципе этот сертификат бумажный оторвать и просто принести слиток в упаковке в банк? Т.е. сдать без сертификата? Или не возьмут?
Недавно сдавал золото в Глобус, так его там минут 30 проверяли: и взвешивали, и просвечивали какой-то лампой, и штангенциркулем каждую грань замеряли и с какими-то таблицами сверяли. Один из слитков сначала не захотели принять (сказали, что размеры не совпадают с таблицей), но потом перемеряли с другими кассиршами (там целый консилиум собрался) и все-таки взяли. Тоже Umicore, кстати. Вот поэтому и стремаюсь теперь по поводу этих сертификатов дурацких.
Буду признателен за любую информацию!
Додано: П'ят 25 чер, 2021 00:21
Richi
Так тож нефть, а то платина
Ну я думаю, разницу чувствуюте... Если бы кучу брусков платины нужно было б забрать и тебе еще б заплатили сверху по сто, уж поверте... Был бы где-то там ... не знаю еще где!!! на счет нефти-в Кушинге!!! на счет платины, завтра узнаю... Но я б кучу хранилищ,гаражей,сараев подготовил бы.... Разсмеселил бы !
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:24
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:25
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:26
Ого. Это какой-то большой вес? Или были какие-то повреждения?
Додано: Вів 06 лип, 2021 20:30
Скажите пожалуйста, кто-то недавно пробовал везти через Борисполь примерно 100гр. на Европу ...? Вопросы были...., постанову КАБМИНА приходится цитировать таможенникам...?
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