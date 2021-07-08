жуки, підкажіть бдлск новачку, спред 8% на срібло це норм? (злиток 250 г)
я ніде не туплю: купувати його треба лише якщо певен, що воно пережене і інфляцію, і ці 8%?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 08 лип, 2021 22:02
спред
жуки, підкажіть бдлск новачку, спред 8% на срібло це норм? (злиток 250 г)
я ніде не туплю: купувати його треба лише якщо певен, що воно пережене і інфляцію, і ці 8%?
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