odessit2007 Я наскирдував трохи кешу ($, €) заробленого важкою працею, але зараз мені зовсім нічого купувати не потрібно, а готівка буде потрібна наступні ~2 роки на харчі. Хочу піти з роботи й будувати власну справу. Дивлюсь на інфляцію, і мене аж трусить, що я маю цілий місяць в рік працювати задарма. З відчаю я купив трохи золота, а зараз приглядаюсь до срібла. Часу на щось хитріше (як-от ходити вишукувати землю) не маю.
что значит уверен? рынок вам ничего не должен и ваша личная уверенность ему побоку
Так, я про те, що це ставка на сильний ріст срібла.
igor_kir написав:Друзья, приветствую. Такой у меня вопрос: про упаковку слитков уже 100 раз писали, что при продаже банку важно, чтобы она была не повреждена. А вот что делать в ситуации, когда упаковка цела, а вот бумажный сертификат Umicore попортился от времени? Номер слитка на сертификате виден, но он расслоился (ну как картон обычно расслаивается от времени) и немного цвет изменился, небольшие пятна от времени на нем появились и удалить их не получается (похоже, что это плесень и она не снаружи сертификата, а внутри, просто проявилась наружу и потому и не получается ее удалить). Сама же упаковка, как я упоминал, полностью целая. В этой связи у меня два вопроса: 1). Купит ли банк такой слиток без дисконта? Т.е. для банка важен не только слиток и упаковка, но и внешний вид сертификата??? 2). Если не купит банк, куда можно продать такой слиток с минимальными потерями? 3). Можно ли в принципе этот сертификат бумажный оторвать и просто принести слиток в упаковке в банк? Т.е. сдать без сертификата? Или не возьмут?
Недавно сдавал золото в Глобус, так его там минут 30 проверяли: и взвешивали, и просвечивали какой-то лампой, и штангенциркулем каждую грань замеряли и с какими-то таблицами сверяли. Один из слитков сначала не захотели принять (сказали, что размеры не совпадают с таблицей), но потом перемеряли с другими кассиршами (там целый консилиум собрался) и все-таки взяли. Тоже Umicore, кстати. Вот поэтому и стремаюсь теперь по поводу этих сертификатов дурацких.
Буду признателен за любую информацию!
Покупают не сертификат, покупают метал по весу и чистоте. В литых слитках часто нет сертификата или он идет обычной бумажкой. Если есть желание купить , могут проверить чистоту по методу Архимеда. Если есть желание вставить Вас на деньги, будут дурковать и требовать справку о прививке от кори. В НБУ, когда еще принимали слитки в лом, сверлили. Дебилы, однако
lolik написав:odessit2007 Я наскирдував трохи кешу ($, €) заробленого важкою працею, але зараз мені зовсім нічого купувати не потрібно, а готівка буде потрібна наступні ~2 роки на харчі. Хочу піти з роботи й будувати власну справу. Дивлюсь на інфляцію, і мене аж трусить, що я маю цілий місяць в рік працювати задарма. З відчаю я купив трохи золота, а зараз приглядаюсь до срібла. Часу на щось хитріше (як-от ходити вишукувати землю) не маю.
что значит уверен? рынок вам ничего не должен и ваша личная уверенность ему побоку
Так, я про те, що це ставка на сильний ріст срібла.
ни туда ни сюда
Що маєте на увазі?
Для инвестиций в серебро надо иметь запас прочности в кеше или доходе и стальные яйца. Лучше из нержавейки
lolik написав:жуки, підкажіть бдлск новачку, спред 8% на срібло це норм? (злиток 250 г)
я ніде не туплю: купувати його треба лише якщо певен, що воно пережене і інфляцію, і ці 8%?
Я не знаю, что Вы понимаете под спредом. 8 процентов выше Лондона - это для Украины нормально для золотого унцового Архистратига. По серебру разница между ценой покупки и продажи у одного и того же источника обычно высокая: продают на 30 процентов дороже от Лондона. Унцовые монеты еще дороже. 8 процентов от Лондона на 5 кг я бы понял, на 250 г, я бы поинтересовался, чего так дешево
igor_kir написав:Друзья, приветствую. Такой у меня вопрос: про упаковку слитков уже 100 раз писали, что при продаже банку важно, чтобы она была не повреждена. А вот что делать в ситуации, когда упаковка цела, а вот бумажный сертификат Umicore попортился от времени? Номер слитка на сертификате виден, но он расслоился (ну как картон обычно расслаивается от времени) и немного цвет изменился, небольшие пятна от времени на нем появились и удалить их не получается (похоже, что это плесень и она не снаружи сертификата, а внутри, просто проявилась наружу и потому и не получается ее удалить). Сама же упаковка, как я упоминал, полностью целая. В этой связи у меня два вопроса: 1). Купит ли банк такой слиток без дисконта? Т.е. для банка важен не только слиток и упаковка, но и внешний вид сертификата??? 2). Если не купит банк, куда можно продать такой слиток с минимальными потерями? 3). Можно ли в принципе этот сертификат бумажный оторвать и просто принести слиток в упаковке в банк? Т.е. сдать без сертификата? Или не возьмут?
Недавно сдавал золото в Глобус, так его там минут 30 проверяли: и взвешивали, и просвечивали какой-то лампой, и штангенциркулем каждую грань замеряли и с какими-то таблицами сверяли. Один из слитков сначала не захотели принять (сказали, что размеры не совпадают с таблицей), но потом перемеряли с другими кассиршами (там целый консилиум собрался) и все-таки взяли. Тоже Umicore, кстати. Вот поэтому и стремаюсь теперь по поводу этих сертификатов дурацких.
Буду признателен за любую информацию!
Покупают не сертификат, покупают метал по весу и чистоте. В литых слитках часто нет сертификата или он идет обычной бумажкой. Если есть желание купить , могут проверить чистоту по методу Архимеда. Если есть желание вставить Вас на деньги, будут дурковать и требовать справку о прививке от кори. В НБУ, когда еще принимали слитки в лом, сверлили. Дебилы, однако
Метод Архимеда - малоэффективен в случае с вольфрамом. Зато ниодимовый магнит - в помощь. Кроме того метод архимеда возможно использовать только по отношению к вскрытым слиткам. Когда он в пластике и вскрывать не хочется - только магнит.
gleb написав: В литых слитках часто нет сертификата или он идет обычной бумажкой.
Что на литых, что на штампованных слитках признанных производителей стоит клеймо (товарный знак). Это является сертификатом качества банковского металла. Письменный документ также относится к сертификатам качества. Он удостоверяет пробу банковского металла и идентифицирует название признанного производителя.