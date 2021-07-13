Друзья, приветствую. Такой у меня вопрос: про упаковку слитков уже 100 раз писали, что при продаже банку важно, чтобы она была не повреждена. А вот что делать в ситуации, когда упаковка цела, а вот бумажный сертификат Umicore попортился от времени? Номер слитка на сертификате виден, но он расслоился (ну как картон обычно расслаивается от времени) и немного цвет изменился, небольшие пятна от времени на нем появились и удалить их не получается (похоже, что это плесень и она не снаружи сертификата, а внутри, просто проявилась наружу и потому и не получается ее удалить). Сама же упаковка, как я упоминал, полностью целая. В этой связи у меня два вопроса:1). Купит ли банк такой слиток без дисконта? Т.е. для банка важен не только слиток и упаковка, но и внешний вид сертификата???2). Если не купит банк, куда можно продать такой слиток с минимальными потерями?3). Можно ли в принципе этот сертификат бумажный оторвать и просто принести слиток в упаковке в банк? Т.е. сдать без сертификата? Или не возьмут?Недавно сдавал золото в Глобус, так его там минут 30 проверяли: и взвешивали, и просвечивали какой-то лампой, и штангенциркулем каждую грань замеряли и с какими-то таблицами сверяли. Один из слитков сначала не захотели принять (сказали, что размеры не совпадают с таблицей), но потом перемеряли с другими кассиршами (там целый консилиум собрался) и все-таки взяли. Тоже Umicore, кстати. Вот поэтому и стремаюсь теперь по поводу этих сертификатов дурацких.Буду признателен за любую информацию!