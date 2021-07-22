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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2239224022412242
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 07:38

lolik
а готівка буде потрібна наступні ~2 роки на харчі

покупать серебро и продавать потом в следующие 2 года?
серебро покупают на десятки лет
по другому никак если вы не в теме
Так, я про те, що це ставка на сильний ріст срібла.

откуда ставка?
ожидается сильный спрос?
Що маєте на увазі?

меньше чем 5 кг нет смысла даже думать о серебре
вот о чем
я сам не богатый человек - если что :roll:
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 07:40

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  gleb написав:Для инвестиций в серебро надо иметь запас прочности в кеше или доходе и стальные яйца. Лучше из нержавейки

именно так
просто купил и забыл
без лишних нервов
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 09:59

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  odessit2007 написав:я буду думать когда цена пойдет к 1100
не раньше
Приветствую! У Вас стратегия не изменилась?
haemus
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 13:12

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Громадяни, а какие банки сейчас по-хорошему занимаются металлами, раньше помню были Юнекс и Правекс, но сейчас похоже уже свернулись..
ESSS
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 07:13

  ESSS написав:Громадяни, а какие банки сейчас по-хорошему занимаются металлами, раньше помню были Юнекс и Правекс, но сейчас похоже уже свернулись..

в примате вип-отделения и рвс более менее
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:05

  haemus написав:
  odessit2007 написав:я буду думать когда цена пойдет к 1100
не раньше
Приветствую! У Вас стратегия не изменилась?

Это не стратегия, это бред. В мире денежный потоп, посмотрите на изменение денежной массы в последние пару лет, какие тут 1100, вдвое что ли обвалится с учетом того, что уже было 2075, а тучу трюликов напечатанных и розданных куда денут. Правда, ФРСники с весны перестали давать нормальные отчеты по денежной массе - значит, все будет еще хуже, на очереди какой-то кризис или война и гул печатного станка в новых масштабах.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:35

  hxbbgaf написав:
  haemus написав:
  odessit2007 написав:я буду думать когда цена пойдет к 1100
не раньше
Приветствую! У Вас стратегия не изменилась?

Это не стратегия, это бред. В мире денежный потоп, посмотрите на изменение денежной массы в последние пару лет, какие тут 1100, вдвое что ли обвалится с учетом того, что уже было 2075, а тучу трюликов напечатанных и розданных куда денут. Правда, ФРСники с весны перестали давать нормальные отчеты по денежной массе - значит, все будет еще хуже, на очереди какой-то кризис или война и гул печатного станка в новых масштабах.

напечатанные трюлики ушли в крипту. Разве нет?
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