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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 14 лип, 2021 07:38
lolik
а готівка буде потрібна наступні ~2 роки на харчі
покупать серебро и продавать потом в следующие 2 года?
серебро покупают на десятки лет
по другому никак если вы не в теме
Так, я про те, що це ставка на сильний ріст срібла.
откуда ставка?
ожидается сильный спрос?
Що маєте на увазі?
меньше чем 5 кг нет смысла даже думать о серебре
вот о чем
я сам не богатый человек - если что
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odessit2007
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Додано: Сер 14 лип, 2021 07:40
gleb написав:
Для инвестиций в серебро надо иметь запас прочности в кеше или доходе и стальные яйца. Лучше из нержавейки
именно так
просто купил и забыл
без лишних нервов
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odessit2007
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Додано: Вів 20 лип, 2021 09:59
odessit2007 написав:
я буду думать когда цена пойдет к 1100
не раньше
Приветствую! У Вас стратегия не изменилась?
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haemus
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Додано: Вів 20 лип, 2021 13:12
Громадяни, а какие банки сейчас по-хорошему занимаются металлами, раньше помню были Юнекс и Правекс, но сейчас похоже уже свернулись..
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ESSS
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Додано: Чет 22 лип, 2021 07:13
ESSS написав:
Громадяни, а какие банки сейчас по-хорошему занимаются металлами, раньше помню были Юнекс и Правекс, но сейчас похоже уже свернулись..
в примате вип-отделения и рвс более менее
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swan forever
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Додано: Чет 22 лип, 2021 13:05
haemus написав: odessit2007 написав:
я буду думать когда цена пойдет к 1100
не раньше
Приветствую! У Вас стратегия не изменилась?
Это не стратегия, это бред. В мире денежный потоп, посмотрите на изменение денежной массы в последние пару лет, какие тут 1100, вдвое что ли обвалится с учетом того, что уже было 2075, а тучу трюликов напечатанных и розданных куда денут. Правда, ФРСники с весны перестали давать нормальные отчеты по денежной массе - значит, все будет еще хуже, на очереди какой-то кризис или война и гул печатного станка в новых масштабах.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:35
hxbbgaf написав: haemus написав: odessit2007 написав:
я буду думать когда цена пойдет к 1100
не раньше
Приветствую! У Вас стратегия не изменилась?
Это не стратегия, это бред. В мире денежный потоп, посмотрите на изменение денежной массы в последние пару лет, какие тут 1100, вдвое что ли обвалится с учетом того, что уже было 2075, а тучу трюликов напечатанных и розданных куда денут. Правда, ФРСники с весны перестали давать нормальные отчеты по денежной массе - значит, все будет еще хуже, на очереди какой-то кризис или война и гул печатного станка в новых масштабах.
напечатанные трюлики ушли в крипту. Разве нет?
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swan forever
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Додано: Суб 24 лип, 2021 13:33
swan forever написав:
напечатанные трюлики ушли в крипту. Разве нет?
10 трюликов туда ушли? Сомневаюсь, что в мире столько идиотов. Скорей в фонду, но и там мегапузырь, достаточно малейшего триггера и фонда сдувается минимум вдвое за день. Умные деньги это понимают и бегут уже оттуда. А бежать некуда, в кэше тоже стремно с таким бешеным печатным станком.
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hxbbgaf
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