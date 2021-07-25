Додано: Чет 22 лип, 2021 13:05

haemus написав: odessit2007 написав: я буду думать когда цена пойдет к 1100

не раньше я буду думать когда цена пойдет к 1100не раньше Приветствую! У Вас стратегия не изменилась? Приветствую! У Вас стратегия не изменилась?

Это не стратегия, это бред. В мире денежный потоп, посмотрите на изменение денежной массы в последние пару лет, какие тут 1100, вдвое что ли обвалится с учетом того, что уже было 2075, а тучу трюликов напечатанных и розданных куда денут. Правда, ФРСники с весны перестали давать нормальные отчеты по денежной массе - значит, все будет еще хуже, на очереди какой-то кризис или война и гул печатного станка в новых масштабах.