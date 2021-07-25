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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 14 лип, 2021 07:38
lolik
а готівка буде потрібна наступні ~2 роки на харчі
покупать серебро и продавать потом в следующие 2 года?
серебро покупают на десятки лет
по другому никак если вы не в теме
Так, я про те, що це ставка на сильний ріст срібла.
откуда ставка?
ожидается сильный спрос?
Що маєте на увазі?
меньше чем 5 кг нет смысла даже думать о серебре
вот о чем
я сам не богатый человек - если что
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odessit2007
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Додано: Сер 14 лип, 2021 07:40
gleb написав:
Для инвестиций в серебро надо иметь запас прочности в кеше или доходе и стальные яйца. Лучше из нержавейки
именно так
просто купил и забыл
без лишних нервов
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odessit2007
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Додано: Вів 20 лип, 2021 09:59
odessit2007 написав:
я буду думать когда цена пойдет к 1100
не раньше
Приветствую! У Вас стратегия не изменилась?
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haemus
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Додано: Вів 20 лип, 2021 13:12
Громадяни, а какие банки сейчас по-хорошему занимаются металлами, раньше помню были Юнекс и Правекс, но сейчас похоже уже свернулись..
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ESSS
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Додано: Чет 22 лип, 2021 07:13
ESSS написав:
Громадяни, а какие банки сейчас по-хорошему занимаются металлами, раньше помню были Юнекс и Правекс, но сейчас похоже уже свернулись..
в примате вип-отделения и рвс более менее
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swan forever
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Додано: Чет 22 лип, 2021 13:05
haemus написав: odessit2007 написав:
я буду думать когда цена пойдет к 1100
не раньше
Приветствую! У Вас стратегия не изменилась?
Это не стратегия, это бред. В мире денежный потоп, посмотрите на изменение денежной массы в последние пару лет, какие тут 1100, вдвое что ли обвалится с учетом того, что уже было 2075, а тучу трюликов напечатанных и розданных куда денут. Правда, ФРСники с весны перестали давать нормальные отчеты по денежной массе - значит, все будет еще хуже, на очереди какой-то кризис или война и гул печатного станка в новых масштабах.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:35
hxbbgaf написав: haemus написав: odessit2007 написав:
я буду думать когда цена пойдет к 1100
не раньше
Приветствую! У Вас стратегия не изменилась?
Это не стратегия, это бред. В мире денежный потоп, посмотрите на изменение денежной массы в последние пару лет, какие тут 1100, вдвое что ли обвалится с учетом того, что уже было 2075, а тучу трюликов напечатанных и розданных куда денут. Правда, ФРСники с весны перестали давать нормальные отчеты по денежной массе - значит, все будет еще хуже, на очереди какой-то кризис или война и гул печатного станка в новых масштабах.
напечатанные трюлики ушли в крипту. Разве нет?
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swan forever
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Додано: Суб 24 лип, 2021 13:33
swan forever написав:
напечатанные трюлики ушли в крипту. Разве нет?
10 трюликов туда ушли? Сомневаюсь, что в мире столько идиотов. Скорей в фонду, но и там мегапузырь, достаточно малейшего триггера и фонда сдувается минимум вдвое за день. Умные деньги это понимают и бегут уже оттуда. А бежать некуда, в кэше тоже стремно с таким бешеным печатным станком.
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hxbbgaf
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Додано: Пон 26 лип, 2021 00:43
tumos написав: gleb написав:
В литых слитках часто нет сертификата или он идет обычной бумажкой.
Что на литых, что на штампованных слитках признанных производителей стоит клеймо (товарный знак). Это является сертификатом качества банковского металла. Письменный документ также относится к сертификатам качества. Он удостоверяет пробу банковского металла и идентифицирует название признанного производителя.
Это все хорошо, но какая все-таки практика наших банков по покупке ШТАМПОВАННЫХ слитков с не очень красивым сертификатом? Принимают? Без дисконта? Если да, то в каких банках? Еще раз: пластиковая упаковка полностью цела и герметична. Плохо выглядит только бумажный сертификат. Буду очень признателен за помощь в этом вопросе
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igor_kir
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Додано: Пон 26 лип, 2021 00:49
hxbbgaf написав: igor_kir написав:
Недавно сдавал золото в Глобус, так его там минут 30 проверяли: и взвешивали, и просвечивали какой-то лампой, и штангенциркулем каждую грань замеряли и с какими-то таблицами сверяли. Один из слитков сначала не захотели принять (сказали, что размеры не совпадают с таблицей), но потом перемеряли с другими кассиршами (там целый консилиум собрался) и все-таки взяли. Тоже Umicore, кстати. Вот поэтому и стремаюсь теперь по поводу этих сертификатов дурацких.
Ого. Это какой-то большой вес? Или были какие-то повреждения?
Это было несколько 100=граммовых слитков. Повреждений никаких не было. Просто вот так они их принимали. Чуть ли не обнюхивали каждый
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igor_kir
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