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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 18 сер, 2021 19:43
Как чувствуют себя жуки??? не обосрались???
в платине после захода на уровне 1080 месяц назад имеем около 10% минусов!
Хавбегав все золото скупил вместе с Венесуэлой и Бразилией, наверное, по этому не сильно валится.
скучно на ветке... Оракул пропал...
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VitaliyN
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