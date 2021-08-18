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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2240224122422243
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 19:43

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Как чувствуют себя жуки??? не обосрались???
в платине после захода на уровне 1080 месяц назад имеем около 10% минусов!
Хавбегав все золото скупил вместе с Венесуэлой и Бразилией, наверное, по этому не сильно валится.
скучно на ветке... Оракул пропал...
VitaliyN
 
Повідомлень: 221
З нами з: 05.10.17
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  #<1 ... 2240224122422243
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